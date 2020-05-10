Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 2020 (Word Formatında)
10.05.2020 - 20:12 |

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 2020 (Word Formatında)

Sorun yaşanmadan davanın tamamlanması konusunda anlaşmalı boşanma dilekçesi çok önemlidir. Eksiksiz doldurulmalı ve gerekli kısımlar tamamlanmalıdır. Peki, anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği 2020 nasıl olmalı? İşte anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği 2020 (Word formatında) sizlerle.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 2020 (Word Formatında)
ABONE OL

Her iki tarafın isteklerini doğru şekilde yaptırabileceği anlaşmalı boşanma dilekçesi, mahkemede etkili olacak şekilde doldurulmalıdır. Karşılıklı olarak herhangi bir istek boş kalmadan her noktada çiftlerin anlaştığını göstermelidir.

Mahkemenin tek celsede davayı bitirmesi ve hakimin dilekçeyi kabul etmesi noktasında, form içerisinde tüm gerekli anlaşma maddelerinin bulunması gerekir. Aynı zamanda bu maddeler mahkemede hakimi ikna etmelidir. Bu sebepten dolayı profesyonel düzeyde hazırlanacak, tüm maddelerin yer aldığı doğru boşanma dilekçesi ele alınmalı ve iki taraf üzerinden imzalanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 2020 (Word Formatında)

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Kendinizi daha fazla gösterip, kararlı davranabileceğiniz bir gündesiniz. Ancak aşırılıklara da gidebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün özellikle öğle sonrasında yeni insanlar, yeni çevreler sizi daha çok etkileyebilir. Fikirlerinizde daha güçlü olabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sizi uğraştıran ya da endişelendirebilecek durumlar olabilir. Şahsen aşırı önemsediğiniz bir konu yüzünden kendinizi zorlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın bir ilişkiniz ya da eşinizle ilgili bir konu nedeni ile daha hassas olabilirsiniz. Karşılıklı konularda karar vermek, muhasebe yapmak gerekiyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün zaman alan bir konu ya da tamamlanması gereken bir iş, hizmet ve düzen konuları öne çıkıyor. Sağlık ve başkalarına yardım etme konusu gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Öğle sonrasında kendinize daha çok zaman ayırıp, hayattan keyif alabileceğiniz fırsatlar var. Yaratıcı konularda kendinizi göstermekte zorlanmayacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi bir konu ya da eve yönelik bir uğraş bugün sizi daha fazla hareket geçirebilir. Evle ilgili harcamalar da söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün Oğlak burcuna ilerliyor. Yakın çevreniz, konuşmalar ve zihinsel uğraşlar açısından dikkat çekici bir gündesiniz. Sözlerinizle daha etkileyici olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün özellikle öğle sonrasında harcamalara dikkat edin. Güzel şeyler için daha cömert davranabilirsiniz. Ayrıca maddi bir konu üzerinde daha çok durabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün öğle sonrasında burcunuzdan geçerken, kişisel konularda daha aktif ve yenilikçi olabilirsiniz. Duygularınızı ortaya koymak zor olmayacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Özellikle akşam saatlerinde kontrol edemediğiniz bir durum ya da sizi hassas kılan bir konu var. Gururunuzu ilgilendirebilecek bir durum da sizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Arkadaşlarla bir arada olmak ya da yeni beklentiler içine girmek açısından daha pozitif bir gündesiniz. Sosyal alanda daha canlı olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
A.Nilgün Aktaş
A.Nilgün AktaşPandemide huzurlu hissedin
Betül Altınbaşak
Betül AltınbaşakKarantinada Anneler Günü
Oğuz Kara
Oğuz KaraEvde Daha Fazla Mı Çalışıyorum?
Bükre İkizer
Bükre İkizerKarantina’da Anneler Günü
Seray Küçük
Seray Küçük10 Mayıs Psikologlar Günü !
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzEvliliğin Temelden Sarsılması
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluBir garip dönem!
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtPandemi sonrası ruh sağlığı
Uzman Psikolog Melis Demircioğlu
Uzman Psikolog Melis DemircioğluGottman çift terapisinde süreç nasıl ilerler?
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşEstetikte trend uygulamalar
En Çok İzlenen Videolar
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pankreasın Görevi Nedir? Vücutta Pankreas Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Pankreasın Görevi Nedir? Vücutta Pankreas Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Günün sahur menüsü: 18. gün

Günün sahur menüsü: 18. gün

Günün iftar menüsü: 17. gün

Günün iftar menüsü: 17. gün

Aile Bildirim Formu Örneği 2020 (Excel Ve Word Formatında)

Aile Bildirim Formu Örneği 2020 (Excel Ve Word Formatında)

Sıradaki Haber