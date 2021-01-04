04.01.2021 - 14:55 |
Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 2021 (Word Formatında)
Sorun yaşanmadan davanın tamamlanması konusunda anlaşmalı boşanma dilekçesi çok önemlidir. Eksiksiz doldurulmalı ve gerekli kısımlar tamamlanmalıdır. Peki, anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği 2020 nasıl olmalı? İşte anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği 2021 (Word formatında) sizlerle.
Her iki tarafın isteklerini doğru şekilde yaptırabileceği anlaşmalı boşanma dilekçesi, mahkemede etkili olacak şekilde doldurulmalıdır. Karşılıklı olarak herhangi bir istek boş kalmadan her noktada çiftlerin anlaştığını göstermelidir.
Mahkemenin tek celsede davayı bitirmesi ve hakimin dilekçeyi kabul etmesi noktasında, form içerisinde tüm gerekli anlaşma maddelerinin bulunması gerekir. Aynı zamanda bu maddeler mahkemede hakimi ikna etmelidir. Bu sebepten dolayı profesyonel düzeyde hazırlanacak, tüm maddelerin yer aldığı doğru boşanma dilekçesi ele alınmalı ve iki taraf üzerinden imzalanmalıdır.