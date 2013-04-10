Anne adayları dikkat!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Serdar Fak, gebe kalmayı planlayan bir hipertansiyon hastasının gebelik boyunca kalp ve böbrek yetmezliği, daha sonraki yıllarda ise kalp krizi ve felç riskleri nedenleriyle mutlaka uzman bir hekim kontrolünde olması gerektiğini söyledi.



Hipertansiyon, atardamarlardaki kan basıncının normal sayılan sınırların dışına çıkması olarak tanımlanır. Toplumda yetişkinlerin yüzde 30’unda hipertansiyon bulunduğunu, bu yüzden hamile kalmayı planlayan bir kadında hipertansiyon olma olasılığının yüksek olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Serdar Fak, “Hipertansiyonu olan bir kişinin gebe kalması çok risk içermiyor ancak bazı noktalara çok dikkat etmek lazım.



Gebelikte kalbin yükü zaten artacağı için, hipertansiyon gebenin hem kendi sağlığı hem de bebeğin sağlığı için tehlikeli olabilir. Bu yüzden gebe kalınmadan önce mutlaka bir uzman hekime başvurmak gerekir” diye konuştu.



“HER FAZLA KİLO HİPERTANSİYON RİSKİNİ ARTIRIR”



Hipertansiyonu olan bir kadının gebe kalmayı planladığı zaman kilo kontrolü, tuz miktarının azaltılması ve gerekliyse bebeği etkilemeyecek uygun ilaçların düzenli kullanımına çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Fak, “Gebelikte alınan her fazla kilo hipertansiyona davetiye çıkarır ve hipertansiyonun şiddetlenmesine neden olur. Yine beslenmede tuz fazlalığı normal kişilerde de hipertansiyon riskini ve şiddetini artırır. Gebeliğe başlamadan önce fazla kiloları vermek ve yiyeceklerdeki tuz miktarını azaltmak çok önemlidir. Bazı hipertansiyon ilaçları gebelikte kullanılmaz, anne karnındaki bebeğe zarar verebilir.



Bebek için sorun yaratmayacak ilaçlara geçilmeli ve doktor kontrolünde ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Düzenli takip edilmeyen bir gebede hipertansiyon, kalp ve böbrek yetmezliği, yıllar içinde de kalp krizi ve felç riskinde artışa neden olur. Hipertansiyonun sinsi ilerleyen bir hastalık olduğu unutulmamalı. Şikayet olmasa bile düzenli kontrol hayati önem taşır” ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Fak, hipertansiyonun normal erişkinlerde yıllar sonra neden olabileceği kalp ve böbrek yetmezliği sorunlarının bazen gebelerde birkaç ay içinde ortaya çıktığını, çok dikkatli olunması gerektiğini de dile getirdi.



"HİPERTANSİYON, GEBELİKTE ORTAYA ÇIKABİLİR"



Gebeliğinin 5. ayından sonra gelişen hipertansiyonun gebelikle ilişkili olduğunu ve daha düzenli takip edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Fak, “Hipertansiyonu olan kadınların çocuklarında gelişme geriliği, düşük kilolu doğma gibi riskler olabilir. Zaten bir kadının gebelikte hipertansiyonu ortaya çıkıyorsa, bu kadınların yüzde 40’ı hayatlarının sonuna kadar hipertansiyon hastası olarak geçiriyorlar. Yüzde 60’ı da önlemler alınmak kaydı ile doğumdan sonra tansiyon değerleri normale dönebilir. 30 yaş üzerinde gebe kalan, ailesinde hipertansiyon öyküsü olan, fazla kilolu ve çoğul gebelik yaşayanlar çok daha dikkatli takip edilmeli” dedi. Prof. Dr. Fak, sözlerine şöyle devam etti:



“Gebe kadınlar her kontrole gittiklerinde tansiyonlarını ölçtürmeli fakat artık evde de kişilerin kendi tansiyonlarını takip etmelerini de öneriyoruz. Şikayetleri olmasa bile haftada 1 kez tansiyon ölçülmesi ve rakamların bir çizelge tutulup, saklanması çok önemli. Gebelikte çok küçük rakam değişikliği bile büyük önem taşıyabilir. Gebenin spor yapması, kilosuna dikkat etmesi, bebeğe zarar vermeyen ilaç kullanması ile bir problem yaşamadan gebeliğini sürdürebilir. Önemli olan gebenin hipertansiyonun hastası olduğunun farkına varılıp, dikkatli yaşamasının sağlanmasıdır.”



