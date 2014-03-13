Anne adayları kalp riskine dikkat

Acıbadem Ankara Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serkan Duyuler gebeler için kalp hastalıkları anne ve bebek için risk faktörlerinden biri olduğunu belirterek gebe kalmadan önce kalp hastalıklarının farkında olmak ve gerekli önlemleri almanın, büyük önem taşıdığını açıkladı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Duyuler, kalp hastalıklarının gebelik üzerindeki etkisi ve gebeliği riskli hale getiren sorunlar hakkında merak edilenlerle ilgili bilgi verdi.

Dr. Duyuler, gebelerdeki kalp hastalıklarının anne ve bebek için risk faktörlerinden biri olduğunu belirterek “ Daha öncesinde bilinen kalp hastalığı olmayan kadınların yaklaşık yüzde 4’ ünde gebelik esnasında kalp hastalığı ile karşılaşılabilmektedir. Gebelik esnasında dolaşım sisteminde oluşan belirgin değişiklikler özellikle kalp hastalığı varlığında istenmeyen sonuçlara neden olabilmektedir” dedi.

GEBELİK ESNASINDA KALBİMİZDE NE GİBİ DEĞİŞİKLİLER OLUYOR?

Gebelikte vücudun artan ihtiyaçları karşılamak için çeşitli değişiklikler yaptığına dikkat çeken Dr. Duyuler, “ Kalp hızı istirahatte dahi artar. Bu durum kendini çarpıntı olarak gösterebilir. Kan hacmi artarken göreceli bir kansızlık oluşabilir. Kan basıncında hafif düşüş gözlenebilir. Özellikle sırt üstü yatınca bebeğin karın içi damarlara baskı yapmasıyla bu durum daha belirgin olabilir. Vücudun su tutmasına bağlı olarak bir miktar ödem olabilir. Hafif halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı gözlenebilir” ifadesini kullandı.

NE GİBİ DURUMLAR ANORMAL OLARAK KABUL EDİLİYOR?

Dr. Duyuler, göğüs ağrısı, istirahatte nefes darlığı, gece uykudan uyandıran nefes darlığı, uzun süren ataklar şeklinde olan çarpıntılar ve yüksek tansiyonun her zaman değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek bunların yanı sıra doktor muayenesinde anormal sayılacak üfürümlerin olması ve anne adayında siyanoz denilen özellikle dil ve dudaklardaki morarmanın da kalp hastalığı bulgusu olabileceğini kaydetti.

GEBELERDE SIK KARŞILAŞILAN KALP HASTALIKLARI NELERDİR?

Dr. Duyuler, gebelikte sık karşılaşan kalp hastalıklarını ise şöyle sıraladı:

“Doğuştan gelen kalp hastalıkları ve romatizmal kapak hastalıkları sıklıkla karşılaştığımız durumlardır. Ancak kardiyomiyopatiler yani kalp kası hastalıkları da sık rastlanmasa da kalp yetmezliği ile sonuçlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu hastaların yarısında kalp yetmezliği iyileşebilirken yarısında kalıcı olabiliyor. Hipertansiyon gebelerin yaklaşık onda birini etkileyen önemli bir sorun.”

GEBELİĞİN YASAK OLDUĞU KALP HASTALIKLARI VAR MI?

Günümüzde birçok kalp hastasının yakın takiple sorunsuz veya çok az sorunla gebeliklerini tamamlayabildiğine dikkat çeken Dr. Duyuler, şunları dedi:

“ Ancak yine de ciddi kalp yetmezliği varlığı, düzeltilmemiş doğuştan gelen kalp hastalığı olanlar, ciddi akciğer basınçlarında yükseklik, ciddi kalp kapak darlığı ve aort damar genişlemesi olanlarda gebelik önerilmemektedir. Bu hastaların gebe kalmadan önce doktorlarına danışmalarında ve hastalıklarının ciddiyetinin değerlendirilmesinde büyük fayda vardır. Ayrıca bu değerlendirme ile doğumun hangi yöntemle daha sorunsuz geçeceğine de karar verilebiliyor.”

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Dr. Duyuler, hastanın ayrıntılı bir fizik muayenesinden sonra ihtiyaç duyulması halinde ekg ve ekokardiyografi gibi tetkiklerle bu hastalıkların değerlendirmesinin yapılabildiğini ifade ederek şunu dedi:

”Sık karşılaştığımız bir soru da bu tetkikin radyasyon yayıp yaymadığıdır. Ekokardiyografi ultrasonografiye benzer bir tetkik ve genel olarak güvenli kabul edilmektedir.”