Anne adaylarına balık uyarısı!

Prof. Dr. Sermet Sağol, "Denizlerimiz ve doğamız giderek artan kirlilikle sağlığımızı tehdit eder duruma geldi, avcı balıklar olarak nitelendirdiğimiz kılıçbalığı, orkinos gibi balıkların kas protein dokularına bağlanan cıva, kurşun gibi inorganik ağır metallerin artışı gözlenmektedir. Özellikle gebelik dönemlerinde bu tür besinlerin tüketilmesi çocukta santral sinir sistemi hastalıkları, görme bozuklukları ve duyu kaybı gibi hastalıklara sebep olmaktadır. Bu nedenle anne adayları ve gebeler aşırı balık tüketiminden kaçınmalı. Diğer yandan bu dönemde anne adaylarınin haftada bir öğün olmak şartıyla balık tüketmeleri omega 3 açısından çok önemlidir. Balık tüketimi ölçülü ve dikkatli yapılmalıdır" dedi.



Prof. Dr. Sağol, gebelik dönemine ilişkin diğer önemli bir konunun da kafein tüketimi olduğunu söyledi. Çocuk sağlığı için anne adaylarının kafein tüketimine de dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sağol, "Aşırı kafein tüketimine bağlı gerçekleşen gebelik kaybı ve erken doğum riski olduğu göz önünde bulundurmalı. İyi demlenmiş bir bardak çay, bir fincan kahve günlük tüketim için yeterli. Fazlası belirttiğimiz riske sebep olur" diye konuştu.



OBEZİTEYE DİKKAT



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Ana Bilim Dalı’ndan Uzm. Dr. Özgür Yeniel ise "Gebelik sürecinde anne karnında maruz kalınan en önemli hastalıkların başında obezite gelmektedir. Bu hastalığın nedenleri arasında fastfood olarak adlandırılan yüksek kalorili hazır yiyecekler gelmektedir. Öte yandan anne adayları bu dönemde çok yemek yerine öğünleri sadece 1- 2 kaşık artırarak bol karbonhidratlı besinler, sebze, meyve ve folik asit bulunduran tabletler tüketmeli ve aşırı kilodan kaçınmalıdırlar. Aksi takdirde çocuğun anne karnında gebelik şekeri ve obeziteye yakalanma riski artar" dedi.

