Anne adaylarına folik asit uyarısı

Dr. Buket Saçkıran, vücutta depolanmayan folik asitin hamile kalmadan 2 ay önce ve doğumdan sonraki 2 ay boyunca kullanılmasının bebek gelişimi için önemli olduğunun altını çizdi.

Bütün kadınların her yıl yaptırması gereken ve (Serviks) rahim ağzı kanserini tarama testi olan Smear testinin de hamilelik öncesi uygulanması gerektiğine dikkat çeken Saçkıran "Anne adayları hamile kalmadan önce, kan değerlerini de ölçtürmelidir. Karaciğer, böbrek, şeker hastalığı, kansızlık veya tiroidle ilgili sistemik bir rahatsızlığı bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerekir. Eğer bayan aşırı kilolu veya zayıfsa ideal kilosuna dönmeye çalışmalıdır" diye konuştu.

Hamileliğin bir rahatsızlık değil, fizyolojik doğal bir süreç olduğu bilgisini veren Dr. Buket Saçkıran, "Bayanlar gebelik tespit edildiği zaman normal yaşantılarına ve yeme düzenlerine devam etmeli. Çünkü hamile bir bayan gebelik boyunca normal beslenmeye ek olarak fazladan 200 - 300 kilokaloriye daha ihtiyaç duyar. İdeal hamilelikte alınması gereken kilo 12-14 kilodur. Fazlası anne sağlığı için risklidir" bilgisini verdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Buket Saçkıran, son olarak sigara, alkol kullanımının kesilmesi ve kafein kullanımının azaltılmasının da anne ve bebek sağlığı için önem taşdığını sözlerine ekledi.