Anne Adaylarına iyi haber

Sezonun en trend modellerini anneler için yorumlayan Gap, rahatlık ve fonksiyonellikten ödün vermeden şıklık kazandıran modelleriyle Hamile Koleksiyonu'nu Türkiye'ye getiriyor. Yalnızca gap.com.tr 'de satışa sunulacak sınırlı sayıdaki koleksiyon şimdiden meraklılarını heyecanlandırıyor.



Bebek beklemenin heyecanı ve mutluluğu hiçbir şeye benzemez. Anne adaylarının bu mutluluğu, hamilelik süreci boyunca değişen vücut yapılarına alışırken gölgelenebilir. Hamileliğin anneler için zorlu yanlarından biri de fiziksel olarak değişirken giyim tarzlarından ödün vermektir. Gap işte tam da bu noktada annelerin yardımına koşuyor.



Bu alandaki önemli bir boşluğu doldurması beklenen Gap Hamile Koleksiyonu tişörtten gömleğe, jean pantolondan kumaş pantolona, etek, şort ve hatta iç çamaşırına kadar tüm tarzlara hitap eden geniş bir ürün yelpazesiyle geliyor. Koleksiyon hamilelik sürecinin başından sonuna kadar rahatlıkla giyilebilecek parçalardan oluşuyor.



Pastel renklerin ve pamuklu kumaşların hakim olduğu koleksiyonda; genişleyen karın çevresini destekleyen ve saran streç kumaş panelinin yer aldığı jean pantolonlar öne çıkıyor. Sezonun en trend kesimleri olan 1969 Denim Skinny ve Bootcut seçenekleriyle koleksiyonda yerini alan jeanler, anne adaylarını sevindirecek. Doğum sonrası emzirme döneminde annelere kolaylık sağlayacak emzirme bluzleri ise koleksiyonun bir başka vazgeçilmezi olacak. Özellikle çalışan anne adaylarının hayatını kolaylaştıracak olan gömlekler de Mavi ve beyaz renk seçenekleriyle koleksiyonda yerini alıyor.



Gap Hamile Koleksiyonu Mart ayından itibaren, üstelik ücretsiz kargo fırsatıyla sadece gap.com.tr 'de meraklılarının beğenisine sunulacak.