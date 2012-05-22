Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHamilelik Haberleri Anne adaylarına tavsiyeler
22.05.2012 - 15:52 |

Anne adaylarına tavsiyeler

Hangi yaşlarda olursa hamilelik öncesi izlenmesi gereken tıbbi kurallara uyulmalı.

Anne adaylarına tavsiyeler
ABONE OL

Genel sağlık sorunları, diyabet, yüksek tansiyon, çeşitli enfeksiyonlar taranmalı, hamileliğe engel durum olup olmadığına bakılmalı, tedaviler yapıldıktan sonra çocuk planlanmalı...

Dr. Hasan İnsel

Geçenlerde İntermed’deki odamda arkadaşlarla sağlıkla ilgili pek çok şeyin zamanla değiştiğini, bu bağlamda hamilelik yaşının da yavaş yavaş daha yukarılara kaydığını konuşuyorduk. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Şükrü Sanus, konuyu çok güzel toparladı. Anlattıklarını, ben de aynen sizlere aktarıyorum:

“Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için ideal doğum yaşı fizyolojik şartlar göz önüne alındığında 18 yaş üzeriyle 35 yaş altı olarak tanımlanabilir. Burada esas olan, anne adayının ve doğacak bebeğin sağlık sorunlarından olabildiğince uzak şekilde doğumun gerçekleşmesi. Bilinmesi gereken aslında hamileliğin her yaşta birtakım risklerinin olduğu, sadece bu risklerin bahsedilen sınırlar altında ve üzerinde arttığı.

Günümüzde ilerleyen tanı yöntemleri, artan sağlık taramaları ve bilinçlenen hastalar sayesinde, risk taşıyan grupların bile yaşayabileceği olası sorunlar daha erken tanınarak çoğu zaman çözüme ulaştırılabiliyor.

Değişen sosyo-ekonomik yelpaze geç yaşta evlilikleri beraberinde getirirken, anne olma yaşı da ortalamada artmakta. Bu durumda da, hamilelik oranlarının düşmesi, anne yaşıyla anomalili bebeklerle karşılaşma olasılığının yükselmesi ve yine anne adayının hamilelikte daha yüksek oranda yüksek tansiyon sorunu yaşaması, şeker toleransı bozulması gibi durumlardan etkilenmesi karşılaşılabilecek belli başlı sorunlardan.

Önemli olan; anne adayının bu yaşlar dışında da çocuk doğurabileceğini bilmesi, ancak yapılması gereken tarama ve takiplerini aksatmaması, içinde bulunduğu risk gurubundaki diğer etmenleri mümkün olduğunca elimine ederek, sorunsuz hamilelik yaşayabilmesi.

Hamilelik öncesi hangi yaşlarda olursa olsun izlenmesi gerekli tıbbi saptamalar mevcut. Genel sağlık sorunları, diyabet, yüksek tansiyon, süregelen hastalıklar, çeşitli enfeksiyonlar taranmalı, hamileliğe engel durum olup olmadığına bakılmalı, tedavi ve düzenlemeler sonrasında çocuk planlanmalı.

Yine rutinde kullanılan ilaçlar sorgulanmalı ve bebekler için sakıncalı olabilecek gruplardaki ilaç alımları sonlandırılmalı.

Rahim bozukluklarına dikkat

Rutin sağlık taramalarında yapılan kan sayımları, idrar tahlillerine ek olarak, jinekolojik muayeneye zaman ayrılmalı. Rahim ağzı değerlendirmesi, smear tahliliyle birlikte şart. Olası bir sorunun araya hamileliğin girmesiyle birlikte yaklaşık bir yıl ileriye atılması, bazen ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.

Rahim iç yüzüne veya duvarına ait şekil bozukluklarının önceden saptanarak tedavi edilmesi ve ardından hamileliğe izin verilmesiyle birlikte, karşılaşılabilecek düşük oranları da azalır.

Çoğu zaman önemsenmeyen idrar yolu enfeksiyonları, hamilelikle daha yüksek oranlarda ciddi böbrek enfeksiyonlarına dönüşebilir. Hamilelik öncesi varsa idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinin tam olarak yapılması gerekir.

Düşük kan seviyelerinde kullanılacak demir haplarının, hamilelik öncesinden alınmaya başlanması, erken hamilelik döneminde bulantı gibi sıkıntıların artmasını önler ve hamileliğe başlarken yeterli kan seviyelerine ulaşmayı sağlar. Erken hamilelik döneminde bebeklerde oluşan omurga sorunları, folik asit takviyelerinin önceden yapılmasıyla üçte bir oranında azaltılabilir.

Özetle, hamilelik öncesinden doktor kontrolünde bu sürece hazırlanmak, sonradan yaşanabilecek sıkıntıların ve sorunların önlenmesi bakımından yapılabilecek en doğru hareket.”

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    İlişkilerinizde çift taraflı durumlar yaşayabilirsiniz. Kararsızlık içinde yeni ufuklara açılma isteği içine girebilirsiniz. Ruhsal olarak daha fazla anlama ve öğrenme isteği içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla sosyalleşebilirsiniz. Gün içinde bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşacağınız zamanlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ortaklı para konuları gündeminizi oluşturabilir. Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kriz yaratacak durumlardan kaçınmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlere yönelip kafanızı dağıtacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailevi konularla ilgili olayların arasında kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma hayatınızda kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Aileniz için emek harcadığınız konular gündeme gelebilir. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuya kendinizi adayacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi oluşturabilir. Aldığınız sorumluluklar sizi yorabilir. Uğraştığınız işlerde sonlanmalar yaşanabilir. İlişkilerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kendinizi akışa bırakmaya çalışmalısınız. Parasal konularla da ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Ortaklı konulara karşı özenli yaklaşmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün uğraştığınız işlerde kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak için uygun koşullar oluşabilir. Aşk hayatınızda kararsızlık içinde kalabilirsiniz. Bu durum bitişlere neden olabilir. Kafanızı dağıtmak için keyif aldığınız şeyler için para harcamak isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Babanızla ilgili olayları ihmal etmemeye özen gösterim. Gün içinde güven arayışı içine girebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sorgulamalar ve bitişler olabilir. Uğraştığınız işleri bitirmek içinde çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İletişimin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Zekânızı kullanarak çözüm bulacağınız sorunlar gündeme gelebilir. İlişkinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İyi yönetemezseniz bitişler olabilir. Ortaklı konularda dikkat etmeniz gereken koşullar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gelirlerinizle ilgili dalgalanmalarla ilgilenebilirsiniz. Bütçe planlaması yapabilirsiniz. Ortaklı para konularına dikkat edilmesi gereken zamanlar var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle sorumluluklarınızı daha rahat yerine getirebilirsiniz. Aşk konularında kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. Bitirmeniz gereken işler olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular üzerinde yoğunlaşacağınız bir gündesiniz. İkili ilişkilerde bitişler olabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız zamanlar var. Bedeninize ait konulara daha dikkatli yaklaşmalısınız. Parasal sorunlarınızı çözmekte başkalarından destek alabilirsiniz. Bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkinizde çift taraflı durumlar oluşabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar gerçekleşebilir. Sıkıntı duyduğunuz konuları bitirmek için istek duyabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Daha çok bitirilmesi gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İlişkinizde yaşanan sıkıntılar, gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla sosyalleşerek biraz kafanızı dağıtmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda bitirmeniz gereken işleri toparlamanı gereken zamanlar olacak. Başkalarından aldığınız desteklerle bunu rahatça halledebileceksiniz. Parasal konulara dikkat etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızdaki statünüzü korumanız gereken bir gündesiniz. İlişkilerinizdeki sıkıntılarınızı işe yansıtmamaya özen gösterin. Gün içinde üstlendiğiniz sorumlulukları bitirmeniz gerekebilir. Üstlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Ortaklı para konularına dikkat etmelisiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Astrolog Aslıhan Kozluca
    Astrolog Aslıhan Kozluca5 Temmuz Ay Tutulması
    Aslıhan Değerli Aytoğan
    Aslıhan Değerli AytoğanStres belirtileri ve nedenleri
    Nesrin Sürer
    Nesrin SürerYağlı ciltlere yaz bakımı
    Merve Girgin
    Merve GirginPlaj bakımı ve kremler
    Dr. Murat Ulusoy
    Dr. Murat UlusoyHaz ve vajinismus
    Nur Demir
    Nur Demir5 Temmuz Ay tutulması
    Betül Yergök
    Betül YergökTest: Flörtte nasıl birisin?
    Veteriner Hande Mutlu
    Veteriner Hande MutluVeteriner insanlığı tedavi eder
    Op Dr Caner Kaçmaz
    Op Dr Caner KaçmazMeme estetiği ile iyileşin
    Mine Ağır
    Mine AğırYeni normalde çocuk psikolojisi
    En Çok İzlenen Videolar
    Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
    Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
    Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
    Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yeni şeyler keşfedebiliriz

    Yeni şeyler keşfedebiliriz

    Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

    Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

    At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

    At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

    Güvercin Ne Yer, Nasıl Beslenir? Güvercinlerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

    Güvercin Ne Yer, Nasıl Beslenir? Güvercinlerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

    Sıradaki Haber