Anne adaylarına tavsiyeler

Memorial Suadiye Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Ferhan Kulu, anne adaylarına şu tavsiyelerde bulundu: “Hamilelik, beslenmeye özen gösterilmesi gereken bir süreç. Gün içinde her besin grubundan yeterli miktarda almak gerekir. Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineraller, hem düzenli hem de dengeli alınmalı. Tek tip beslenmeden kaçınılmalı, küçük porsiyonlar halinde sık yemek yeme düzeni oluşturulmalı. Kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyen A ve C vitaminleri içeren turunçgiller, kivi, yeşil biber, brokoli, karnabahar gibi sebze ve meyveler özellikle tüketilmeli.

Cildinizi koruyunSoğuk hava, cildi kurutarak çatlak oluşumunu kolaylaştırır. Bunu engellemek için bol su için ve cilde uygun ürünler kullanın.

Sentetik kumaş size göre değilKış döneminde hamileler, kıyafet seçimlerinde de dikkatli olmalı. Tek parça kalın kıyafetler yerine esnek, pamuklu ve yünlü giysiler tercih edilmeli. Sentetik giysilerden ve terlemekten kaçınılmalı. Ayakkabılar, rahat ve uygun yükseklikte olmalı.

Evinizi havalandırınYetersiz havalandırmayla hem bulaşıcı hastalıklar kolay yayılır hem de hava kirliliği bebeğe zarar verebilir. Ayrıca evde temizlik için kullanılan kimyasallar, merkezi ısıtma-soğutmayla nem de hava kirliliğini artırabilir. Pencereler, hava kirliliğinin az olduğu saatlerde açılmalı. Gerekirse eve havayı temizleyen cihaz takılmalı. Kapalı yerde sigara içilmesine izin verilmemeli.”

Grip aşısı olun

Gebelikte grip aşısının kullanılmasının bilinen bir zararı yok çünkü aşıda canlı virüs bulunmuyor. Gebeliğin 14’üncü haftasından itibaren aşı, uygun adaylara yapılabilir.

Tokalaşmayın sık sık el yıkayın

Özellikle kış aylarında grip enfeksiyonu gebelerde hastanede yatmayı gerektirecek kadar ağır seyredebilir ve çeşitli komplikasyonlara (zatürre, bronşit, kulak iltihabı, sinüzit) neden olabilir. Kalabalık ve kapalı mekânlar, gribal enfeksiyonların yayılması için çok uygun. Bu ortamlardan uzak durmak, hastalarla yakın temasta bulunmamak ve sık sık elleri yıkamak, riskleri azaltır.

BU TEDBiRLERi ALIN

* Kırıklık ve halsizlik hissettiğinizde hemen yatak istirahatine başlayın.

* Taze meyve suları ve bol su için.

* Enerji veren yiyecekler tüketin.

* Burun tıkanıklığı için tuzlu su ve okyanus suyu kullanın.

* Birkaç gün içinde bulgular geçmediyse; öksürük, ateş, nefes darlığı varsa ve gebeliğin son döneminde bulunuluyorsa mutlaka doktora başvurun.

* Doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayın.