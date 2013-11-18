Anne adaylarına tiroit bezi uyarısı

Gebeliğin ilk üç ayında bebeğin tiroit hormonu salgılamamasından dolayı annenin tiroit hormonlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Algün, "Tiroit hormonu beyin gelişiminde çok önemli. Eğer anne yeterince tiroit hormonu salgılayamazsa bebek az tiroit hormonuyla gelişmek durumunda kalır ve zeka gelişiminde ciddi problemler yaşanabiliyor" diye konuştu.



Sağlıklı bir gebelik için tiroit bezi hormonunun belli bir seviyenin altında olması gerektiğine işaret eden Algün, şunları söyledi:



"Gebelik planlayan birinin mutlaka tiroit bezi fonksiyonlarını kontrol ettirmesi lazım. Tiroit hormonlarının iki buçuk seviyesinin altında olması durumunda gebeliğin planlanması gerekiyor. Vatandaşlarımızda en çok gördüğümüz hatalardan biri, herhangi bir nedenden dolayı tiroit ilacı kullanan bazı kişiler gebe kaldıktan sonra ilaç kullanmayı bırakıyor. 'Gebeler hiçbir zaman ilaç kullanamaz bütün ilaçlar zararlıdır' diye bir şey yok, kontrollü şekilde verilen ilacı kullanmalıdır. Tiroit hormonu kullanan bir hasta gebe kaldıysa bırakın ilacı kesmeyi dozunu bile hemen artırması gerekiyor."



Planlamadan gebe kalınması durumunda mutlaka bir endokronoloji uzmanına müracaat edilmesi gerektiğini belirten Algün, "Plansız gebelikte tiroit fonksiyonlarına bakılıp tedavi ona göre düzenlenmeli. Asla tiroit tedavisi alan bir hasta gebe kaldığında ilacını kesmemeli. Gebe kişilerde iyot eksikliği bebekte zeka geriliğinin bir numaralı nedeni. Ülkemizde de bu çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.