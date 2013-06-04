Anne adaylarına uyarılar

Uzmanlar, anne adaylarına önemli uyarılarda bulundu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Kılıç Aydınlı, gebelik süresince egzersiz yapılmasının anne adayının sağlığına olumlu bir etki oluşturacağını kaydederek, “Ancak bu egzersizlerin aşırı yorgunluk oluşturmayacak düzeyde olmasına dikkat etmelisiniz. Büyük bir enerji gerektirecek olan doğum olayına annenin tam formda girmesi gerekir. Bu nedenle her gün açık ve temiz havada yürümeniz faydalıdır. Uzun ve yorucu yürüyüşlerin faydası yoktur. Ayrıca ani ve keskin hareketlerden ve ağır kaldırmaktan kaçınmalısınız” dedi.



Kiloya dikkat



Gebelik süresince kiloya dikkat edilmesinin önemle üzerinde duran Aydınlı, “Genel olarak gebelik süresince 9-12,5 kilo alınması normal kabul edilir. 20. gebelik haftasına kadar 2- 2,5 kg, 20.-26. gebelik haftasına kadar da 2-2,5 kg daha alınması idealdir. Aksi söylenmedikçe normal işinizi yapabilirsiniz ancak yorgunluk veren ve fiziksel aktivite gerektiren işlerde çalışmak erken doğum açısından bir risk faktörüdür” dedi.



Aksi söylenmedikçe kısa yolculuklar yapılabileceğini kaydeden Aydınlı, “Daha uzun yolculuklarda her iki saatte bir kısa bir yürüyüş yapmanız gerekir. Kabin basıncı ayarlı uçaklar ile yapılacak yolculuklarda herhangi bir sakınca yoktur. Emniyet kemerlerinin verebileceği rahatsızlık nedeniyle koltuklarda arkaya yaslanarak oturmanızda yarar vardır. Gebelik döneminde ve lohusalıkta banyo yapmanızda sakınca yoktur. Banyo suyunun çok sıcak ve çok soğuk olmamasına dikkat edin” şeklinde konuştu.



Elbiseler pratik ve rahat olmalı



Anne adaylarının giydiği elbiselerin pratik ve rahat olması gerektiğinin altını çizen Aydınlı, şu uyarılarda bulundu:

“Sıkı korse, jartiyer, lastik çorap bağı kullanmayın. Karın duvarı yetersizliği durumunda özel gebelik korseleri kullanabilirsiniz. Gebelik süresince bağırsak hareketleriniz düzensiz olabilir ve ileri derecede kabızlık yaşayabilirsiniz. Bu nedenle gebelik boyunca günde bir defa tuvalete gitme alışkanlığı kazanmaya çalışın. Bu şikayetlerden kurtulmak için sebze ve meyve yiyin. Gebelik süresince aşırı kilo almanız bu çatlakların oluşmasını kolaylaştırır. Gebeliğin 4. ayından itibaren hormonal etkiyle diş etlerinde büyüme ve hassasiyet meydana gelebilir. Bu durum bazı gebelerde kısa zamanda diş eti iltihabına dönüşebilir. Bir bardak suya bir çay kaşığı tuz ve 7-8 damla limon sıkarak hazırlanan sıvı ile gargara yapılması faydalıdır.”