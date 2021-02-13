Anne-babalara tatil sonrası okula uyumda yardımcı olacak öneriler

Her çocuğun olaylara yaklaşımının ve mizacının farklı olduğuna işaret eden Klinik Psikolog Ayşe Şahin, “Çocuklar da yetişkinler gibi olaylar karşısında yaşıtlarından farklı tepki ve davranışlar sergileyebilirler. Bazı çocuklar yarıyıl tatilinin bitmesini heyecanla karşılayıp, özlem duyduğu arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu bir süreç olarak değerlendirebiliyor. Bazı çocuklar için de bu süreç oldukça kaygı verici olabiliyor. Çocuklarda derslerde başarı kaygısı, rutine uyum sağlayamama korkusu, geçmişte yaşanan olumsuzlukların tekrarlaması gibi endişeler oluşabiliyor” dedi.

Çocukların duygularını reddetmeden anlamaya çalışın

Klinik psikolog Ayşe Şahin, ‘Bu kadar büyütecek ne var?', 'Korkacağın bir şey yok, abartıyorsun’ gibi söylemlerin çocuğun kendini anlaşılmamış hissetmesine sebep olacağını belirtti ve “Çocukların kendilerini anlatmalarına fırsat verilmelidir, duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmalarını teşvik eden konuşmalar yapılmalıdır. Çocuğun kaygıları anlayışla karşılanmalı ve rahatlatıcı bir tutum sergilenmelidir” ifadelerini kullandı.

Uyku düzeni konusunda panik olmayın

Şahin, "Çocuğun 3 haftalık tatil süresinde uyku düzeninde bazı değişimlerin olması oldukça normaldir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bu düzeni bir anda değiştirmeye çalışmayın. Çocuğa erken uyuması için baskı yapmak çocuğun ailesiyle olan ilişkisi bozup kaygı düzeyini daha fazla artırabilir. Derslere katılmak için erken kalkan çocuk, bir gün önce geç yatmış olsa bile erken uyandığı gün kendisi daha erken yatağa gitmek isteyecektir. Uykunun bir ihtiyaca dönüşmesi için sabırlı olun.”

Çocuğa fazla sorumluluk yüklenmemeli

Okulun ilk günlerinde çocuğa fazla sorumluluk yüklenmemesi gerektiğinin altını çizen Şahin, “Tatil sürecinden okul dönemine geçişte sorumlulukların kademeli olarak artırılması çocuklar için daha sağlıklı olacaktır. Aile veya okul tarafından bir anda fazla sorumluluk yüklenmesi çocuğun bu geçişte zorlanmasına sebep olabilir” şeklinde konuştu.

Okul alışverişi ile motivasyon artırılabilir

Dersler başlamadan önce okul araç gereçlerini çocukla birlikte almanın motivasyonunu arttırabileceğini belirten Şahin, “Sevdiği kahramanların olduğu ders araç ve gereçlerle birlikte renkli kalemler çocuğun keyif alacağı bir hazırlıkla okulu beklemesini sağlayabilir" tavsiyesinde bulundu.