Anne karnındaki bebekte genetik hastalık tespiti

Antalya Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi aracılığıyla Amerika'da yapılan "girişimsel olmayan doğum öncesi tanı testi" sayesinde bebeğe hiç dokunulmadan anneden alınan kan örneği ile bebeğin genetik hastalıkları tespit ediliyor.



Antalya Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi Müdürü Çocuk Hematoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, gazetecilere yaptığı açıklamada, testin dünyada Amerika, Kanada, Çin ve Almanya'da yapıldığını söyledi.



Anne adaylarının hamilelik dönemlerinde bebeklerinin sağlık durumunu çok merak ettiğini belirten Canatan, anne karnındaki bebeğe yapılan tetkiklerin düşük riski oluşturduğu için annelerde strese yol açtığını ve bu testlerin yüzde 80 oranında doğruluk payının olduğunu söyledi.



Genetik hastalıkların içinde ön önemlilerinin kromozon temelli hastalıklar olduğunu ifade eden Canatan, "Merkezimize gelen anne adaylarının kolundan kan örneği alıyoruz. Bebeğe hiçbir müdahale etmeden aldığımız bu örnekleri (girişimsel olmayan doğum öncesi tanı testi) yapılması için Amerika'ya gönderiyoruz. Yaklaşık bir hafta içerisinde yüzde 99,99 doğruluk oranıyla sonuç geliyor. Böylece Down, Edwars, Patau ve Turner gibi kromozon anormalliklerini tespit ediyoruz" diye konuştu.



Bu testin Türkiye'de yapılmadığına dikkati çeken Canatan, şöyle konuştu:



"Testin sonuçlarını Amerika'dan alıyoruz. Türkiye'de bu sonuçları alabileceğimiz laboratuvarı kurabilirsek yüzde 80 oranında doğru tanı konulan ikili, üçlü ve dörtlü tarama testlerine gerek kalmayacak. Daha sağlıklı nesiller açısından bu test çok önemli. Her gebe kadının bu testi yaptırmasını ve devlet tarafından ücretinin karşılanmasını istiyoruz. Antalya'da kurup Türkiye'ye ve komşu ülkelere hizmet edebiliriz. Sağlık Bakanlığı'na girişimlerde bulunduk. Umarım olumlu bir sonuç alırız"



Bazı medikal firmalar ve kimya laboratuvarlarının bu kan örneklerini alarak Amerika'ya gönderdiğini, bu testi ticari meta olarak gördüklerini ifade eden Canatan, kan örneklerini ruhsatlı genetik hastalıklar merkezlerinin alması gerektiğini sözlerine ekledi.