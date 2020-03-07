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07.03.2020 - 03:24 |

Anti Tiroglobulin - Anti Tbo Nedir? Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Biyolojik işleyişi ve sağlık sorunlarının teşhis edilmesi için çeşitli değerlere bakılmaktadır. Kan tahlili sonuçlarında anti tiroglobulin ve anti tbo şeklinde terim bulunmaktadır. Bu iki terimin anlamı ve işlevi merak konusu olmaktadır.

Anti Tiroglobulin - Anti Tbo Nedir? Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Anti tiroglobulin - Anti tbo nedir? Anti tbo ne işe yarar? Anti Tiroglobulin - Anti tbo normal değer aralığı nedir? Anti Tiroglobulin - Anti tbo yüksekliği nedenleri nelerdir? Anti Tiroglobulin- Anti tbo düşüklüğü nedenleri nelerdir? Sorularının cevapları ile anti tbo hakkımda yeterli bilgi almak mümkün olmaktadır.

Anti Tiroglobulin - Anti Tbo Nedir?

Tiroit bezi hastalıklarının teşhis edilmesi için anti Tiroglobulin ve Anti tbo antikorları seviyelerine bakılmaktadır. Bu iki antikor tiroit hastalıklarının varlığını göstermektedir. Anti tiroglobulin ve anti tbo antikorları otoimmün ( bağışıklık sistemi bozukluğu) hastalığının tiroit bezlerine zarar vermesi sonucu kanda artmaktadır. Bağışıklık sisteminin tiroit bezini yabancı zararlı madde olarak algılaması sonucunda bu iki antikor üretilmektedir.

Anti Tiroglobulin - Anti Tbo Ne İşe Yarar?

Anti Tiroglobulin ve anti tbo antikorları bağışıklık sistemi tarafından üretilmektedir. Bu iki antikor kişide bulunan tiroit bezlerini yok etmeye yönelik çalışmaktadırlar. Özellikle tiroit bezlerinin işlevini görmemesi durumu olan haşimato hastalığında sayıları çok fazla artmaktadır. Tiroglobulin antikoru tiroit bezi alınmış ya da tiroit ameliyatı olan hastaların takibi için kullanılmaktadır. Tiroglobulin seviyesinin artması tiroit kanserinin oluştuğunu göstermektedir.

Anti Tiroglobulin ve Anti Tbo Normal Değer Aralığı Nedir?

Hasta durumu ve hastalık teşhisine yardımcı olan her etkenin normal kabul edilen değeri vardır. Anti Tiroglobulin ve anti tbo antikorlarının da normal kabul edildiği değer 0-9.0 uı/ml olarak bilinmektedir.

Bu aralıkta tespit edilen değer herhangi bir hastalık durumunun olmadığını göstermektedir.

Anti Tiroglobulin - Anti Tbo Yüksekliği Nedenleri Nelerdir?

Otoimmün hastalıkların çoğunda olduğu gibi nedeni tam olarak açıklanamamaktadır. Anti tboyüksekliği nedenleri başlıca şu şekildedir;

-Virüs ve bakterilerin haşimato hastalığını tetiklemesi,
-Tiroit kanseri oluşumu,
-Genetik olarak yatkınlık,
-Eklem İltihabı
-Erken doğum,
-İyi huylu nodül varlığı,
-Gebelik zehirlenmesi,
-Romatoid artrit,
-B12 emilimi sorununa bağlı kansızlık.

Anti Tiroglobulin - Anti Tbo Düşüklüğü Nedenleri Nelerdir?

Bu iki antikorun yüksek olması sorun teşkil etmektedir. Ancak seviyesinin 9.0 uı/ml den daha düşük olması sağlık sorunu olmadığını göstermektedir. Değerlerin yüksek çıkması durumunda ilaçla tedavi edilerek sorun ortadan kaldırılmaktadır. Böylece anti tiroglobulin ve anti tbo değerleri düşmektedir. Bu değer 0'a yaklaştıkça hasta sağlığının olumlu yönde ilerlediği tespit edilmektedir. Antikorların değerinin düşürülmesi ve normal değerden daha yüksek düzeyde olmaması beklenmektedir.

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