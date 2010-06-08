Antidepresanlar düşüğe neden oluyor

Kanada’nın Montreal Üniversitesi bilim adamlarında Dr. Anick Berard’ın 5 bin 100 hamile kadın üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçları, Canadian Medical Association Journal isimli tıp dergisinde yayımlandı.

Dr. Berard’ın araştırmasına göre, depresyon tedavilerinde venlafaksin etken maddeli andepresanlar kullanan hamilelerde düşük oranı yüzde 68’e kadar çıktı. Araştırma süresince, antidepresan kullanan kadınlardan 20 haftalık hamile olan 284 kişi de aynı nedenle düşük yaptı.

Mutluluk hormonu olarak da bilinen ve insan vücudunun dışında hiçbir ortamda üretilemeyen serotonin hormonunun geri kazanımına yardımcı olduğu kabul edilen venlafaksin etken maddeli antidepresanlar, depresyon tedavisinde ilk sıralarda yer alıyor.

-ÖNCE DOĞAL YOLLARI DENEYİN-

Uzmanlar, depresyonla mücadelede öncelikle doğal yolları denemenin daha yararlı olacağı görüşündeler. Uzmanlara göre, izlenecek doğal yolların bazıları şöyle: "Çay, kahve ve kafeinli içeceklerden uzak durun. Karbonhidratlı gıdalarda kepekli ve çavdarlı ekmekleri, kepekli makarnayı veya bulguru tercih edin. B grubu vitaminleri, demir, çinko, betaglukan ve magnezyum takviyesi almaya çalışın. Yemeklerde deniz tuzu kullanmak ve bol su içmek de ruh halinizi düzeltmek için gerekli olan mineralleri almanızı sağlar. Hindi, yumurta, badem, tavuk, soya, süt, keçi peyniri, mandalina, muz, kakao ve fıstık yiyin. Şeker, nişasta, alkol ve katkı maddeli besinlerden uzak durun."