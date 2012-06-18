18.06.2012 - 11:31 |
Antidepresanlar, otizm riskini artırabilir
Gebelikte antidepresanlara "maruz kalmanın" çocuklarda otizm riskini artırabileceği belirlendi.
Amerikalı bilimadamları, gebelikte antidepresan kullanımının çocuklardaotizm riskini 4 kat artırabileceğini gösteren, kısa süre önce yayımlanan araştırmadan yola çıkarak bazı içme sularına az dozda olsa da karışanantidepresan türü ilaçların fetüse etkilerini inceledi.
Tatlı su balıklarını, sıkça kullanılan antidepresan ve antiepileptiklerin karıştırıldığı suya koyan bilimadamları, deneyin sonunda balıkların farklı davrandıkları ve panik halde olduklarını gördü. Ayrıca bu hayvanlarda otizmle bağlantılı birçok genin değiştiği belirlendi.
Bilimadamları, gebelere "kaliteli su" içme tavsiyesinde bulundu.
Konuya ilişkin makale, Fransız "Le Point" dergisinin internet sitesinde yayımlandı.