Baharın gelmesiyle birlikte alerji mevsimi de geldi. Özellikle mevsim geçişlerinde ortaya çıkan polenlerin yanı sıra ev tozu akarları, evcil hayvanların deri veya tüyleri, mantar ya da küf sporları ile arı sokmaları alerjinin ortaya çıkmasında rol oynuyor.

Normalde vücudumuzu koruyan bağışıklık sisteminin, bazı insanlarda zararlı olmayan maddelere aşırı yanıt vermesi sonucunda ortaya çıkan reaksiyonlara alerji deniyor.

“Alerji vücutta nereyi tutarsa o bölgenin alerjisi olarak isimlendirilir. Ciltte ortaya çıkarsa egzama, akciğer dokusundaysa ‘astım’ ve gözdeyse konjunktivit’ denir” şeklinde konuşan KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İrfan Gözübüyük, burunda gelişen alerji hakkında şu bilgileri verdi:

Burun alerjisi hem çocuklarda hem de yetişkinlerde hayat kalitesinin ve sağlığın bozulmasına yol açar. Burunda şişlik ve tıkanıklık, salgıda artma ve kaşıntı, hapşırık şikayetleri vardır. Bu şikayetlerden korunmanın en iyi yolu, alerji oluşturan maddenin bulmak ve ondan uzak durmaktır. Bazı durumlarda ise alerjenden tamamen kaçınmak mümkün değildir. Mesela ev tozları ve polenlerden sakınmak zordur.

Özellikle şikayetlerin arttığı dönemlerde ilaç kullanmak gerekebilir. Sürekli kullanımı, yan etkilerinden dolayı önerilmez ve alerji aşıları denenebilir. Aşı ile alerjen madde çok küçük dozlarda kişiye verilerek, vücudun hassasiyetinin azaltılması hedeflenir. Uzun bir süreçtir ve yüzde 100 başarı garanti değildir.

Hangi önlemleri alabilirsiniz?

1-Polenlerin en yoğun olduğu sabah erken saatlerde dışarı çıkmamaya özen gösterin.

2-Evi cam açarak havalandırmak yerine, polen filtreli klima kullanın.

3-Piknik alanlarına gidildiğinde maske takmaya özen gösterin.

4-Tatil için daha nemli ortamları veya yüksek rakımdaki yerleri tercih edin.

5-Dışarıda gözlük ve şapka kullanın.

6-Dışarıdan eve geldiğinizde kıyafetlerinizi mutlaka değiştirin.

7-Saçlarda biriken polenlerden kurtulmak için banyo yapın

8-Çamaşırlarınızı evde kurutmaya özen gösterin.

9-Sigara içmek şikayetleri artırır. İçmeyin ve sigara içilen ortamlardan uzak durun.

10-Reçete edilen ilaçlarınızı düzenli kullanın.