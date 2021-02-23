Dişlerin çarpık, sıkışık ve boşluklu olması; çiğneme zorluklarına, diş eti hastalıklarına ve diş kayıplarına yol açıyor. Ayrıca gülüş estetiğinide bozuyor. Diş dizilimindeki bu sorunların tedavisi için ortodonti biliminden faydalanılıyor. Gelişen teknoloji sayesinde ortodontik tedaviler, kişiye özel üretilen şeffaf plaklar ile yapılabiliyor.

Invisalign adındaki bu teknolojiyi, Diş Hekimi Aslı Kaya Sayman ile konuştuk… Bu sohbette öne çıkan satırbaşları ise şöyle: