Dişlerin çarpık, sıkışık ve boşluklu olması; çiğneme zorluklarına, diş eti hastalıklarına ve diş kayıplarına yol açıyor. Ayrıca gülüş estetiğinide bozuyor. Diş dizilimindeki bu sorunların tedavisi için ortodonti biliminden faydalanılıyor. Gelişen teknoloji sayesinde ortodontik tedaviler, kişiye özel üretilen şeffaf plaklar ile yapılabiliyor.
Invisalign adındaki bu teknolojiyi, Diş Hekimi Aslı Kaya Sayman ile konuştuk… Bu sohbette öne çıkan satırbaşları ise şöyle:
- Invisalign, yeni nesil bir ortodonti tedavisi. Diş hizasında hafif ve orta dereceli sorunlar olan kişiler, tel kullanmaya gerek bırakmayın bu tedaviyi kullanabilir. Invisalign ortodonti tedavisinde hastanın dişlerine uygun ölçülerde şeffaf plaklar kullanılır.
- Günde en az 20 saat takılması gereken bu plakların kullanımı konforludur. Diş fırçalama ve diş ipi kullanımı sırasında çıkarılabilir. Böylece ağız bakımında hijyen sağlar.
- Tedavi öncesinde hastaların ağız ölçüleri 3 boyutlu tarama yöntemi ile bilgisayara aktarılır. Bu görüntüler, bilgisayar ortamında düzeltilir ve hedeflenen görüntüyü sağlayacak esnek ve şeffaf invisalign plakları üretilir. Plaklar dişlerde 0.05 milimetrelik bir hareket yaratacak özelliğe sahiptir.
- Yaklaşık 10-15 günde bir yeni plağa geçilir. Böylece dişler istenilen görünümüne kademeli olarak ulaşabilir.
- Dişlerdeki çarpıklık oranı ve hedeflenen diş hareketi doğrultusunda kaç farklı şeffaf plağa gerek olduğu, tedavinin ne kadar süreceği belirlenir. Genel olarak her bir plağın 14 gün boyunca günde 20-22 saat aralığında takılması gerekir.
- Invisalign telsiz ortodonti tedavisi ile geleneksel braketleme yöntemine göre daha fazla konfor sağlanır.
- Ağız içerisinde metal ya da tel bulunmadığı için yara oluşumu da söz konusu değil.
- Hem gençler hem de yetişkinler tarafından tercih edilebilir.