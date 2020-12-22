Sosyal medya artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Alışveriş tercihlerimizden gittiğimiz mekanlara kadar etkisini gösteren sosyal medya, son yıllarda estetik tercihlerinde de rol oynuyor. Sosyal medyanın estetik algısındaki etkisi bir zamanların popüler olan magazin dergilerinin ve programlarının etkisi ile benzerlik gösteriyor.

Sosyal medyanın burun estetiğine ilgiyi artırdığını söyleyen KBB Uzmanı Op. Dr. Serkan Barışkan ile bu konuyu konuştuk.

Sosyal medya, geçmişe oranla daha kapsamlı bilgi edinmenin mümkün olduğu bir dünya yaratıyor. Yeni estetik trendleri hızla oluşurken, insanlar beğendiği kişilerin burun tipine benzer bir burna sahip olmak isteyebiliyor. Ancak en iyi burun estetiği kişiye özel planlanandır!

Bundan 20 yıl önce estetik operasyonlara tabu olarak bakılırken, insanların kafasında meme büyütme ve hokka burun ile sınırlandırılmışken insanların bu konuya bakışı daha farklıydı. Günümüzde sağlıklı ve konforlu bir yaşam için estetik operasyonlara çok daha sık başvuruyoruz ve en önemlisi de geçmişte olduğu gibi estetik operasyon yaptırdığımızı gizlemiyoruz. Sosyal medyada takip ettiğimiz pek çok insan yaptırdığı estetik operasyonları rahatça anlatıyor ve paylaşıyor. Bu durum, insanların estetik operasyonları hiç olmadığı kadar normalleştirmesi ve ihtiyaç hissettiklerinde yaptırma kararını çok daha kolay vermesi olarak yansıyor.

Kendimiz ile daha çok yüzleşiyoruz

Kişiler çektikleri her selfie sonrasında sosyal medyada paylaşmak için fotoğrafları inceliyor ve yüzlerindeki orantısızlıklara daha çok dikkat ediyor. Bu da estetik ile ilgili farkındalığın ortaya çıkmasında önemli bir etki yaratıyor.

Kendimiz ile daha çok yüzleştikçe yani daha çok fotoğraf çekip daha çok paylaşım yapmaya başladıkça estetik operasyonların gündemde kalma süresi artıyor. Sosyal medya etkisi ile burun estetiği yaptırmak ön planda çünkü burun yüzün görünüşünü doğrudan etkileyen bir organ. Özellikle de selfie gibi yakın mesafeden yüz odaklı yapılan çekimlerderde burun şeklinin ön plana çıkmasına bağlı olarak öncelikli karar burundan yana alınıyor.