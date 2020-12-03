NLP SERİSİ ( 1 )

NLP Nedir?

N (Nöro) kısmı beş duyumuzla dünyayı algılayarak oluşturduğumuz nörolojik süreçleri temsil eder.

L (Linguistik) kısmı deneyimlerimize anlam kazandırmak ve bu deneyimleri kendimize veya başkalarına iletmek için kullandığımız dili temsil eder. Dil kullanma biçimimiz kimliğimizin ve düşünce biçimimizin dışa vurumudur.

P (Programming) kısmı deneyimleri irdeleyerek onların oluşum basamaklarını belirlemek ve onları istenilen sonucu almak için yeniden düzenlemesini temsil eder.

NLP’nin yaratıcıları dilbilimci John Grinder ve bilgisayar programcısı ve matematikçi Richard Bandler’dir. NLP’yi ilk kez oluşturmaya başladıkları zaman 70’li yıllardır. Dünyaca ünlü Gestalt Terapisti Fritz Perls, Aile Terapisti Virginia Satir ve Hipnoterapist Milton Erickson yöntemlerini modelleyerek eklektik bir yapıda düşünce, duygu ve davranış değişikliği sistemi oluşturmuşlardır.

NLP Kişinin düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyip bunların üzerinde pozitif bir değişiklik yaparak istenilen sonucuna ulaşmasını hedefler. NLP’nin başlangıç noktası başarılı olan insanları modelleme isteğidir. ‘’O diğerlerinden farklı olarak ne düşünüyor, ne hissediyor, ne yapıyor ki daha başarılı?’’ Sorusuyla yola çıkılmıştır. Ve bugün herkesin kendi kişisel üstünlüğünü yaratabilmesi, kendisinin en iyi versiyonunu oluşturabilmesi, alışkanlıklarını değiştirebilmesi, korkularından özgürleşebilmesi, iletişim… gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. NLP seansında veya eğitiminde kişi kendi algı, düşünce, duygu, davranış sistemini tanır ve değişim uygulamasını da kendisi yapar. Teknikleri kendi seçebilir veya üretebilir. İnsanın kendi kendini bilinçli olarak kullanmaya başlaması diyebiliriz. Aslında bana göre NLP bir tercih olmamalı okullarda zorunlu ders olarak okutulmalı. Çünkü her insan kendi zihinsel, duygusal, bedensel süreçlerinin nasıl işlediğini öğrenmeli. Bunun her insanın en doğal hakkı ve ihtiyacı olduğuna inanıyorum. NLP doğru, anlaşılır bir şekilde aktarıldığında herkes düşünsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini çok daha iyi yönetebilir. Potansiyelini çok daha iyi açığa çıkarıp kullanabilir. Ve en güzeli de bunun sonucunda herkes birbirini çok daha iyi anlayıp çok daha hoşgörülü olur.

Evet :) bu NLP yazı serimde kısa ve kolay anlaşılır bir şekilde sizlere NLP’yi tanıtmaya devam edeceğim. Sadece tanıtmakla da kalmayıp her zaman yaptığım gibi işe yarar, pratiğe dökülebilir uygulama örnekleri de vereceğim.

Sadece okumakla kalmayıp Aralık ayı programlarına katılmak isterseniz;

8 Aralık NLP İle Dil İllüzyonları & Bilinçaltını yönlendirme Programı

11 Aralık Kendi Evrenime Yolculuk WhatsApp Grubu kayıtlarımız başlamıştır.

İletişim hattımız 05325404864

www.arzubiyiklioglu.com

@arzubiyikliogluofficial

ICF Profesyonel Koç

NLP Eğitmeni

Arzu Bıyıklıoğlu