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HaberlerYaşam Haberleri Ashley Joy’dan KEDV’e destek
06.03.2020 - 16:04 |

Ashley Joy’dan KEDV’e destek

Ashley Joy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde, kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerini desteklemek amacıyla Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile işbirliği yapıyor.

Ashley Joy’dan KEDV’e destek

Doğanın gücünü saç bakım ürünlerine taşıyan Ashley Joy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde anlamlı bir projeye imza atıyor. Ashley Joy; 6, 7 ve 8 Mart tarihleri arasında Lidyana.com’dan alınan her Ashley Joy ürünüyle, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmeleri amacıyla faaliyet gösteren KEDV’e (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) bağışta bulunuluyor. Ashley Joy, lidyana.com’dan alınacak her ürün için KEDV’e 10 TL destekte bulunuyor. KEDV’e aktarılacak fon, kadınların ekonomik ve sosyal imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlamak üzere kullanılacak.

 

 

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