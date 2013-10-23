AÅŸÄ±lama mÄ±, tÃ¼p Bebek mi ?

BilindiÄŸi gibi yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda gÃ¶sterilebilir hiÃ§birproblemi olmayan yani aÃ§Ä±klanamayan kÄ±sÄ±rlÄ±k tanÄ±sÄ± alan Ã§iftler iÃ§in ilkyaklaÅŸÄ±m, birkaÃ§ kez aÅŸÄ±lama ve eÄŸer sonuÃ§ alÄ±namazsa tÃ¼p bebek tedavilerinegeÃ§ilmesidir.Â Ãœlkemizde de bu tanÄ±yÄ±alan hastalara TÃ¼p bebek Tedavisi Raporu verilmesi iÃ§in yÃ¶netmelik iki kezaÅŸÄ±lama yapÄ±lmasÄ±nÄ± ÅŸart koÅŸmaktadÄ±r. Ancak gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bu yaklaÅŸÄ±mÄ±n geÃ§erliliÄŸitÃ¼m dÃ¼nyada sorgulanmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar ile Ã§ocuk arzusu olan ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼r birproblemi olmayan Ã§iftlerde doÄŸrudan tÃ¼p bebek tedavisi de dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebileceÄŸigÃ¶sterilmiÅŸtir. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalara bir Ã¶rnek de aÅŸaÄŸÄ±daki Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±r.

DÃ¼nyanÄ±n en saygÄ±n kÄ±sÄ±rlÄ±k dergilerinden birisi olanFertility & Sterility dergisinin 2010 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ±nda yayÄ±nlanan Ã§okmerkezli Ã§alÄ±ÅŸmaya(1) gÃ¶re doÄŸrudan TÃ¼p Bebek tedavisi 3 kez aÅŸÄ±lama veardÄ±ndan tÃ¼p bebek tedavisine gÃ¶re daha ekonomik ve Ã¼stÃ¼n bulunmuÅŸtur.Â

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n detaylarÄ± ise ÅŸÃ¶yle belirtilmiÅŸtir;

ABD'de yaÅŸlarÄ± 21 ile 39 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen ve yapÄ±lantestlerle aÃ§Ä±klanamayan kÄ±sÄ±rlÄ±k tanÄ±sÄ± alan 503 kadÄ±n rastgele iki grubaayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Birinci gruba 3 kez klomifen sitrat (klomen, serophene, gonaphene)hapÄ±kullanÄ±larak aÅŸÄ±lama, FSH (enjeksiyon tedavisi)kullanÄ±larak aÅŸÄ±lama ve yine sonuÃ§alÄ±namazsa ardÄ±ndan tÃ¼p bebek tedavileri uygulanmÄ±ÅŸ diÄŸer gruba ise doÄŸrudantÃ¼p bebek tedavisi uygulanmÄ±ÅŸ ve gruplar baÅŸarÄ± ve maliyet aÃ§Ä±sÄ±ndankarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonunda doÄŸrudan tÃ¼p bebek tedavisi diÄŸertedavilere oranla daha baÅŸarÄ±lÄ± ve daha ekonomik bulunmuÅŸtur.

AÄŸÄ±zdan hap + aÅŸÄ±lama tedavisinin baÅŸarÄ± oranÄ± deneme baÅŸÄ±na% 7.6,Â iÄŸne + aÅŸÄ±lama tedavisinin baÅŸarÄ±oranÄ± % 9.8, doÄŸrudan tÃ¼p bebek tedavisinin baÅŸarÄ± oranÄ± ise % 30.7 olarakhesaplanmÄ±ÅŸtÄ±r.Â Maliyet analizinde isegebelik isteyen bir Ã§ift iÃ§in doÄŸrudan tÃ¼p bebeÄŸi seÃ§mek 2624 DolarlÄ±k birkazanÃ§ anlamÄ±na gelmektedir.