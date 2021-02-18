Aşırı Kahve Tüketmenin Zararları Nelerdir? Kahvenin Zararları Kimlere Vardır?

Kahve birçok çeşidi, farklı damak tatlarına göre seçenekleri ile hayatımızın içinde yer almaktadır. En çok tüketilen içecekler arasındadır. Çoğu kişi güne kahve içmeden başlayamaz. Yorgunlukların en iyi dostudur bir bardak sıcak kahve. Arkadaşla, eşle, dostla muhabbet ederken bize her daim eşil eden içecektir.

Kahve dükkanları da oldukça popüler hale gelmiştir. İnsanlar kahvelerini alıp çıkmaktadırlar. Zincir şeklinde markalaşmış kahve dükkanları vardır. Yani o kadar kültürümüze işlemiştir. Peki, neredeyse herkesin tükettiği ve sevdiği kahvenin zararı var mıdır? Var ise nelerdir? Kahve içmenin sınırı nedir? Kahvenin sağlığa olan zararlarına göz atalım.

Aşırı Kahve Tüketmenin Zararları Nelerdir?

Her şeyde olduğu gibi kahvenin de aşırı tüketilmesinin zararları vardır. Aşırı tüketilen kahve kalp ritmini bozarak kalp sağlığını tehlikeye atıyor. Tansiyon için de olumsuz etkiler gösteriyor, kandaki basınç artarak tansiyon seviyesi yükseliyor. Mide için de zararlı. Özellikle mide hassasiyeti olan kişiler kahveyi çok kontrollü tüketmelidir.

Kahve herhangi bir mide rahatsızlığına neden olmasa da var olan mide rahatsızlığını tetikliyor. Kahve midedeki asit seviyesini artırarak mide rahatsızlıklarını harekete geçiriyor. Bazı uzmanlara göre de kahve vücutta su kaybına neden oluyor. Ama bu çok fazla ve kanıtlanmış bir sonuç değil. Ama kahvenin içerdiği kafein vücudun vitamin ve minerallerin emmesini engelliyor ve kalsiyumu idrar ile vücuttan atıyor. Bu da erken kemik erimesine yol açabiliyor.

Çok fazla tüketilen kahvenin zararları arasında doğurganlığı azaltması da var. Ayrıca hamile kadınlarda bebeği de olumsuz etkiliyor. Bunun dışında baş ağrısına iyi gelen kahvenin migreni olumsuz etkilediği söyleniyor.

Kahvenin Zararları Kimlere Vardır?

Kahve mide hassasiyeti olan kişilere zararlıdır. Çok dikkatli tüketmeleri gerekmektedir. Ayrıca hamile ve emziren kadınlarda bebeğe zarar gelmemesi açısından kahveyi kontrollü tüketmelidir ve bazı durumlarda hiç tüketmemelidir. Ayrıca kalp hastalığı, kalp ritim bozukluğu olanlar da oldukça dikkatli olmalıdırlar. Tansiyon hastaları da buna dahildir.

Bunların dışında olan sağlıklı kişiler için de kahve çok tüketildiğinde sağlığı bozucu birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır.