Aşırı kırılgan olabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Yengeç burcunda ilerleyen Ay dikkatimizi ailevi konulara, bizi hassas kılan durumlara yönelttiğimizi gösteriyor. Aşırı duyarlılıklar ve bizi duygusal açıdan baskılayan koşullarla karşılaşabiliriz. Sevdiklerimize ve ailevi konulara fazlası ile açığız. Duygusal alanda oldukça aktif bir gündeyiz. Ancak edilgen olmamak ve cesaret de göstermek gerekiyor.

Nelerden kaçınmalı? Yengeç endişeleri ve dalgalanmaları açıklayan burçtur. Bugün duygu durumumuz çok değişken olabilir. Özellikle günün geç saatlerinde, 22:30 civarında bizi duygusal olarak baskılayan korkulara açığız. Bu saatlerde daha olumlu ve akılcı düşünmek bizi aşırı endişelerden koruyabilir. Olaylara daha farklı bir gözden bakmaya çalışalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Baykuş Hazırlık ve tamamlanma gerektiren işler var. Bu gün burcu olan Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşulları daha iyi değerlendirelim. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.