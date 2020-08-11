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11.08.2020 - 19:33 |

Aşırı terleme yol açan hiperhidroz hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

Yalnızca sıcaktan değil, gün içinde stres gibi etkenlerle de yaşanan aşırı terleme sorunu, sosyal hayatı da olumsuz etkiliyor. Koltuk altı, baş bölgesi, ayak ve elde görülen aşırı terlemenin bir sağlık sorunu olduğunu ve çok kolay tedavi edilebildiğini belirten Op.Dr. Evrim Uçkunkaya, aşırı terlemeye yol açan hiperhidroz hastalığı ile ilgili tedavi yöntemlerini anlattı

Aşırı terleme yol açan hiperhidroz hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?
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Kadın, erkek herkesin yaygın olarak karşılaştığı bir problem olan aşırı terleme, hem sosyal hayatta hem de iş hayatında pek çok soruna neden olabiliyor. Kişi, sosyal hayattan uzaklaşıyor, iletişimden kaçınıyor ve psikolojik sıkıntılar yaşamaya başlıyor. 

Aşırı terleme hastalığında en sık yaşanan sorunlar arasında yoğun koltuk altı terlemeleri, ter kokusu, kıyafette renk değişimi, tokalaşmak istemeyecek kadar el içi terlemeleri, ayak terlemeleri, ayakta koku problemi, kalabalıkta ayakkabı çıkaramama durumu ve yoğun baş bölgesi terlemeleri yer alıyor. 

Estetik, Plastik ve Rekontrüktif Cerrahı Op.Dr. Evrim Uçkunkaya, "Sosyal ve psikolojik boyutlarıyla günümüzde ciddi bir sorun olan hiperhidroz yani aşırı terleme, bölgedeki ter bezlerinin diğer ter bezlerine oranla daha fazla ter üretmesidir. Aşırı terleme sorunu, çok kolay bir şekilde tedavi edilebilen dermatolojik bir hastalıktır" dedi. 

10 dakikada aşırı terlemeye son vermek mümkün

Kişilerin uygulama sonrası sosyal hayata hemen karışması için en hızlı ve en etkili çözümün botoks olduğunu belirten Op.Dr. Evrim Uçkunkaya uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

"Aşırı terleme için en doğru çözüm olan botoksu; baş bölgesine 10 dakika, koltuk altlarına 15 dakika, eller ve ayaklara 15'er dakikada uygulayabiliyoruz. Bölgede herhangi bir kızarma, morarma, ağrı da olmadığı için kişi sosyal hayatına hemen kaldığı yerden devam edebiliyor. Uygulanan botoksun faydası, bir hafta ila 10 gün içerisinde kendini gösteriyor."

Aşırı terleme yol açan hiperhidroz hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir

Terleme için bir diğer çözüm de küretaj yöntemi

Aşırı terleme için cerrahi bir çözümün de olduğunu ifade eden Op.Dr. Evrim Uçkunkaya, "Küretaj denilen bir yöntemle koltuk altlarında yer alan ter bezlerini temizleyebiliyoruz. Genel anestezi ile koltuk altına yaptığımız küçük bir kesi ile ter bezlerini alıyoruz. Ancak hepsinin tamamen temizlenememesi gibi durumlar olabiliyor. Koltuk altına cerrahi bir müdahalede koltuk altındaki yoğun lenfatik sistem çok çabuk etkilenebiliyor ve aşırı ödeme, şişlik ve morluklara sebep olabiliyor. Ayrıca cerrahi müdahalenin ertesi ağrılı da bir süreç olduğu için kişi sosyal hayata hemen karışamıyor. Hasta, bir ya da üç gün sonra sosyal hayatına geri dönebiliyor" diye konuştu.

Terlemeyi kesmenin vücuda zararı var mı?

Aşırı terleme tedavisinde uygulanan botoks enjeksiyonlarının herhangi bir yan etkisi olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, "Ancak elde ve ayakta sinirler çok yüzeydedir, yanlış yapılan uygulamalarda sinir hasarları olabilir. Bu ortadan kaldırılabilir bir sorundur ama yine de istenen bir durum olmadığı için doğru doktor seçimi, bilinen güvenilen kliniklerde bu uygulamaların yapılması önemlidir.  Koltuk altı, baş bölgesi, el ve ayak bölgesine yapılan botoks uygulaması, o bölgelerdeki terlemenin yok edilmesi herhangi bir sağlık sorununa neden olmamaktadır. Ayrıca bir bölgedeki terlemenin botoks ile yok edilmesi, başka bir bölgede terleme artışına sebep olmaz. Yani koltuk altınıza botoks yapılınca el ya da ayaklarınızda terleme artışı olmaz" açıklamasında bulundu.

 

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