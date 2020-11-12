Aşkta arayışlar

Bugün ne yapılabilir? Yaratıcı konular, sanatsal uğraşlar açısından oldukça verimli ve canlı bir gündeyiz. Başkalarından beklentilerimiz yüksek. Uyumlu davranmak ve ilişkilerden fayda sağlamak mümkün. Ancak karşılıklı konularda sabırsızlık ya da ısrarın neden olabileceği koşullara da dikkat etmek gerek. Ay’ın ışığı küçülürken kendimizi gizli durumlar içinde de bulabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugünlerde Akrep burcuna ilerleyen Merkür bizi zihinsel alanda daha derin ve sezgisel kılıyor. Araştırma yapmak ya da gizli şeyleri keşfetmek için uygun koşullar var. Ancak duygularımızı anlatırken yanlış tutumlar içine de girebiliriz. Akşam saatlerinde evde daha sakin ve dengeli kalmaya özen gösterelim.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/ Gece Yeni bir döngü başlıyor. Maya takvimine göre bugün Gece, ya da Karanlık günündeyiz. Bu gün burcu duygusal güvenliğimize ait konuların, psikolojik temaların ağır basabileceğini anlatmakta. Derinliklere yönelme eğilimindeyiz.