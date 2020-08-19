Bugün ne yapılabilir? Günün erken saatlerinde Aslan’da yeniay gerçekleşirken, yine Aslan burcu yükseliyor. Bu dönemde şahsi açıdan nelere önem veriyoruz, gurur yaptığımız, kendimizi güçlü hissetmek istediğimiz konular neler, bu konularda hassasiyet artabilir. Oldukça kararlı ve kendinden emin olmaya çalışıyoruz.

Nelerden kaçınmalı? Ancak kimi zaman çok emin olduğumuz konularda da hata yapabiliriz. Böyle bir durumda öfkeye kapılmayalım. Abartılı tavırlar, israf ya da gereksiz spekülatif, aşırı risk alan bir tutum içinde olabiliriz. Yıkıcı değil, insanlara güven ve ilham verecek şekilde hareket edelim. Kuşkusuz sevdiklerimiz için cömert davranacağız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Çakmaktaşı Akıl ve duygu arasında bir denge gerekiyor. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından da uygun şartlar var. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfkeyle davranmamalıyız.