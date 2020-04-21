Çocukluğunu doyasıya yaşayanlardan mısınız yoksa çocuk olmaya doyamayanlardan mı? Çocukluğu yaşıtlarınınkine benzemeyenler içinde hep bir eksiklik taşır. Olmayan bir şeyi yani bir eksikliği taşımak da ruh için çok fazla bir yüktür. Bu fazlalıktan dolayı da her şeye çok yüklenirler. Kendilerine, çevrelerine, kaderlerine, hatta hayatın kendisine... Hayata bir sıfır küs başlamışlardır. Çünkü yaşam onlara haksızlık etmiştir. İşte bu yüzden onların da haklı mutsuzlukları vardır. Hayat haksızdır, onlar haklı. Öğrenilmiş çaresizlik ile olayları yorumlarlar. "Neden ben" diye bile sormazlar. Bir şey olunca "Tabii ki yine ben" derler.

Oysa olgunlaşmaya başlayınca fark ederler ki hayatın kimseye karşı özel bir garezi yoktur. Hayat herkes için hayattır. Değiştirilebilecek yegane şey ise onu görme biçimidir. Bu görüşü kazanmak kolay değildir. Yaşantıda anlam bulmaya çalışmak ıstıraplı bir yoldur. O yolda yürümek, yaşamı gerçekleri ile tanımaya çalışmak zordur. Ancak bu zorluklara katlanmak, hayatla arkadaş olmak insanın içindeki çocuğa olan yegane borcudur. Çünkü mutlu, mutsuz, doyumlu, doyumsuz hiçbir çocukluk boşuna yaşanmamıştır. İnsanın hayatı anlamlandırmak adına aradığı gizli hazine, kendi çocukluk anılarındadır.

Hele ki çocuğu olduğunda, o anılar bir klavuz gibi çıkıyor insanın karşısına. Çocuğumu nasıl sevmeliyim diye kitap karıştırmaktansa, nasıl sevilmek istediğini sormak lazım içindeki çocuğa. Ona doğru soruları sorunca, tüm kestirmeli cevaplar çıkıyor ortaya.

"Çocukken ben nasıl sevilmek istiyordum? Annem, babam ne yapınca mutlu oluyordum? Ne zaman çok gülüyordum? Geceleri korkunca bana ne iyi geliyordu? Ne zaman annemin sarılmasına ihtiyaç duyuyordum? Annemden en çok hangi cümleleri duymak istiyordum?"

Tam olarak bu sorulardan söz ediyorum.

Kendimce de sorularıma cevaplar veriyorum.

Ben çocukken annemin beni sevdiğini beni şaşırttığı zamanlarda hissediyordum. Bu yüzden çocuğum akşam anne bir kitap oku dediğinde, iki tane okumaya ne dersin diyorum.

Düştüğüm zaman kendimi yanlış bir şey yapmış gibi hissedip, annem kızar diye korkuyordum. Bu yüzden çocuğum düştüğünde ilk iş "Olabilir anneciğim insanlar düşer." diyorum.

Ben çocukken annem bana kızdığında ya artık beni sevmezse diye korkuyordum. Şimdi ben çocuğuma kızdığım zaman bile onu çok sevdiğimi ve bunu hiçbir hissimin değiştirmeyeceğini söylüyorum.

Ben çocukken ağlamanın kötü bir şey olduğunu düşünüyordum. Güçsüzlük belirtisi. Şimdi ona içi ferahlayana kadar ağlayabileceğini söylüyorum.

Çocukluğumdaki eksiklikler çocuğum için ışık oluyor. Ancak ben elimden geleni yapsam da, bazı şeylerde eksik kaldığımı biliyorum. Noksanlıklarımız insan olduğumuzun kanıtıdır. Benim eksik yaptıklarımdan da onun çocuğu için öğretiler çıkaracağını umuyor, kendimle mücadele etmektense, hayatla barışıyorum.