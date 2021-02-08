11 Şubat Perşembe, İstanbul saatiyle 22:05’te Kova burcunda bir yeniay gerçekleşecek.

Gökyüzünde Kova enerjisi oldukça baskın. Kova burcunun ifade ettiği değişim, önce bireysel olarak başlayan ve bireylerin etkileşimleriyle de toplum değişimini tetikleyen bir süreci içerir. Bir şeyin farklılaşabilmesi için mevcut olan sonlanmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için bazen marjinal, bazen de isyankar olmak gerekir. Kova burcu da tam da bunu anlatır.

Yeniaylar yeni fikirlerin oluşumunu, yeni başlangıçları destekler. Bu yeniayda geleneksel düşünce şekli ile farklı bakış açısı getirme çatışması yoğun hissedilecek. Yeni adım atmaktan ziyade neyin farklılaşması gerektiğini daha net fark edeceğiz. Bu farkındalıkları çoğunlukla çatışmalı konular üzerinden geliştireceğiz. Dünya’yı algılayışımız da, Dünya’nın bizi algılayışı da bu dönem çok farklı olabilir.

Merkür’ün retro harekette olduğunu unutmamakta fayda var. Tamamen yeni bir girişimde bulunmak, yepyeni bir süreci başlatmak için doğru zamanda değiliz. Yeniayın getireceği farkındalıkları olgunlaştırıp, adımlarımızı 22 Şubat sonrasına saklamak çok daha verimli olacaktır.

Yeniayın yerleştiği ev bize gençlerle, sanat camiasıyla, eğlence sektörüyle ve aşk konularıyla ilgili olayların daha çok gündemde olacağını gösteriyor.

Kova burcunun klasik ve modern yöneticileri gökyüzünde sert açı içindeler. Tam görünümün 17 Şubat’ta olacağı Satürn-Uranüs restleşmesinin de etkilerini oldukça hissetmeye başladık. Bu etki, grupların karşı karşıya gelişini, elektrik sorunlarını, yer hareketlerini ve havacılık konularını yakından ilgilendiriyor.

Mali durumlarla ilgili de geriye dönük olayları çözüme ulaştırmak durumunda olacağız.

Gökyüzünün iki iyicil gezegeni güçlerini birleştiriyorlar. Bu görünümü daha çok geleceğe dair olumlu niyetler için değerlendirebiliriz.

Bu dönemde her şey çok ani gelişebilir ve olaylar beklenmedik yönde ilerleyebilir. Bu yüzden tepki verirken ya da bir olaya başlarken kendimizi rüzgara çok kaptırmamaya dikkat edelim.

Doğum haritasında Merkür’ü retro olanların güzel fırsatlar bulabilecekleri bir dönem.

İki hafta boyunca, herkes için baş ve bacak ağrılarına hassasiyet fazla olabilir.

Doğum haritalarında sabit burçların (Aslan-Akrep-Kova-Boğa) 23 derece civarında önemli vurgusu olanlar ve 9-15 Şubat, 11-17 Mayıs, 13-19 Ağustos, 12-18 Kasım doğumlular daha yoğum etki alacaklar.

Yükselen burçlara göre alacağımız etkilere de şu şekide olacak;

YÜKSELEN KOÇ

Sosyal çevreyle ve ileriye yönelik hedeflerle ilgili yeni bakış açısı geliştirmeye fırsat veren bir yeniay. İletişimin, farklı fikirlerin yoğunlaştığı bir dönem olacak. Maddi konularda da beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

YÜKSELEN BOĞA

İş hayatıyla ilgili değişim gerektiren konulara odaklanmaya sebep olacak bir yeniay. Bu dönem fark edilenlerle Şubat sonrası güzel dönüşler alınabilir. Otorite figürleri ile ani gerginlikler yaşanabileceğinden sakin kalmaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN İKİZLER

Mevcut inançlara farklı bakış açısı geliştirmeye fırsat veren bir yeniay. Fark edilenlerle Şubat sonrası yeni bireysel adımlar atılabilir. Seyahatler ve eğitim konularında beklenmedik gelişmeler olabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ

Dönüşüm yaşanması gereken temel konuları fark etmeye sebep olacak bir yeniay. Bu dönem yüzleşilenlerle, Şubat sonunda kısıtlı hissedilen alanlardan kurtulmak mümkün olabilir. Mali konularda beklentiler yönünde gitmeyen gelişmeler yaşanabilir.

YÜKSELEN ASLAN

Biz denilen alanlarda ve ikili ilişkilerde değişim gereken konulara odaklanmaya sebep olacak bir yeniay. Fark edilenler değerlendirilirse, Şubat sonrası güzel gelişmeler olabilir. İş hayatında da beklenmedik gelişmeler karşısında sakin kalmaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN BAŞAK

Günlük düzen, çalışma şartları ve sağlık konularında yeni bakış açısı geliştirmeye fırsat veren bir yeniay. Bu dönem fark edilenlerle Şubat sonrası sorumluluk alanları yeniden düzenlenebilir. Abartılı inançlardan ve tepkilerden uzak durmakta fayda var.

YÜKSELEN TERAZİ

Aşkla ilgili konulara, çocuklara ve yaratıcılık isteyen alanlara yeni bakış açısı geliştirmeye fırsat veren bir yeniay. Bu süreçte fark edilenler değerlendirilirse Şubat sonrası güzel gelişmelerle karşılaşılabilir. Güç savaşlarından uzak durmaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN AKREP

Ebeveynlerle ve evle ilgili konularda yeni bakış açısı geliştirmeye fırsat veren bir yeniay. Bu dönem fark edilenlerle Şubat sonrası dönüşümün getireceği fırsatlar değerlendirilebilir. İkili ilişkilerde de beklenmedik gelişmeler söz konusu.

YÜKSELEN YAY

Yakın çevre ilişkilerine ve iletişim şekline farklı bakış açısı geliştirmeye fırsat veren bir yeniay. Bu süreçte fark edilenler değerlendirilirse, Şubat sonrası ikili ilişkilerde güzel gelişmelerle karşılaşılabilir. Sağlık konusunda daha temkinli davranmakta fayda var.

YÜKSELEN OĞLAK

Kazançlara ve üretilen değerlere farklı bakış açısı geliştirmeye fırsat veren bir yeniay.

Bu dönem fark edilenlerle Şubat sonrası çalışma şartları ve günlük akış yeniden düzenlenebilir. Aşk hayatında da ani değişimler yaşanabilir.

YÜKSELEN KOVA

Bireysel olarak değişim gereken alanlara farklı bakış açısı geliştirmeye fırsat veren bir yeniay. Bu dönem fark edilenlerle Şubat sonrası özellikle aşk hayatıyla ilgili yeni adım atılabilir. Aile ilişkilerinde ve evle ilgili bazı konularda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

YÜKSELEN BALIK

Kişinin engellendiğini düşündüğü konulara karşı farklı bakış açısı geliştirmeye fırsat veren bir yeniay. Bu dönem fark edilenler değerlendirilirse, Şubat sonrası aileyle ve evle ilgili konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yakın çevreyle gelişen ani olaylar gündemde olacak.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

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