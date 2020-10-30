31 EKİM BOĞA DOLUNAYI

31 Ekim’de İstanbul saatiyle 17:49’da Boğa burcunda bu ayın ikinci dolunayı gerçekleşecek. Genelde her ay bir dolunay ve bir yeniay yaşarız. Fakat bazı senelerde, (en son Mart 2018’de) bir ayda iki dolunay gerçekleşir. O zaman oluşan ikinci dolunaya Mavi Dolunay denir. Böyle ayların vurgusu, gerçekleşen olayların önemi diğer aylardan öne çıkar

Boğa burcu istikrarı, sahip olunanla güvende kalmayı, huzuru kaybetmeme isteğini ifade eder.

Bu dolunaya Uranüs tam destek vererek eşlik ediyor. Uranüs, bilinenden özgürleşmeyi, bireyleşmeyi, orijinal ve bağımsız ifade şekillerini, devrimleri anlatır. Gelenek dışı davranışı ve farklılık arayışı da beklemediğimiz, sürprizli olayları yaşamamıza sebep olur. Otoriteden ve kontrol edilmekten hoşlanmayan bir gezegendir. Bu sebeple kalıcı değer oluşturmayı ve düzeni temsil eden Boğa burcu ile çok iyi anlaşamaz.

Uranüs, Mayıs-Kasım 2018’de Boğa burcuna fragman niteliğinde bir giriş yapıp, Mart 2019’da da 7 sene sürecek Boğa yolculuğuna başlamıştı.

Dolunaylar netleşmeleri, yüzleşmeleri içeren enerjiler taşır. Bu dolunayda Uranüs’ün yoğun etkisi ile işlevini yitirmesine rağmen kalıcı olarak gördüğümüz değerlerin artık devam edemeyeceğini göreceğiz. Özellikle ilişkilerde, ısrarla kendimizi güvende hissetme çabamıza karşı meydan okuyacak. Beklemediğimiz yerlerden gelişen olayların amacı, değerli hissetme hallerimizdeki sağlıksızlıkları bize göstermeye çalışmak.

Akrep burcundaki retro Merkür’ün de Satürn’e sert açı yapışı, geriye dönük tamamlanmamış konuların bizi zorlayacağını gösteriyor.

Ekonomide beklenmedik gelişmeler yaşamaya devam edeceğiz. Dolunay’ın öncü etkileriyle zaten etkilenen piyasalar bu etkilerini Kasım’ın ilk haftası da devam ettirecekler.

Boğaz, bel ve böbrek hassasiyetleri artacaktır.

Özellikle 1, 4, 6, 9 ve 12 Kasım hem ilişkiler hem de finansal konularda daha dikkatli olmamız gereken günler.

29 Ekim’den itibaren kendini hissettirecek dolunaydan 25 Nisan-1 Mayıs, 28 Temmuz-3 Ağustos, 28 Ekim-3 Kasım ve 25-31 Ocak doğumlular ve sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova) 8 derece civarında önemli vurguları olanlar daha fazla etki alacaklar.

Boğa Dolunayının yükselen burçlara göre etkileri ise şu şekilde;

YÜKSELEN KOÇ

Maddi konularda umulmadık gelişmelerin olacağı, kazançlara ve değerlere odaklanılacak bir dönem. Harcamalara, gelir-gider dengesine dikkat edilmeli. Özellikle Kasım’ın ilk haftası da sağlık konusu ihmal edilmemeli.

YÜKSELEN BOĞA

Bireysel kararların hızla değişebileceği bir dönem. İlişkilerin sınırlamalarına daha fazla tepki verilebilir. Fiziksel görünümde değişikliğe gitme, bazı ilişkilerden uzaklaşma söz konusu. Eğitim ya da seyahat konularıyla ilgili bazı aksamalar yaşanabilir.

YÜKSELEN İKİZLER

Sağlıkla ve çalışma ortamıyla ilgili bazı yolunda gitmeyen konuların çözümlenmesi gündemde olacak. Geriye atılmış psikolojik süreçler de masaya yatırılacak. Finansal konularda risk alınmaması gereken bir dönem.

YÜKSELEN YENGEÇ

Sosyal çevre ve arkadaşlarla ilgili bazı konularda yüzleşmeler yaşanabilir. Aynı zamanda ileriye dönük hedeflerin de sorgulanacağı bir dönem. Ailevi konular ve evle ilgili yapılacak işler planlandığı gibi gitmeyebilir.

YÜKSELEN ASLAN

İş konularında, sorumluluk alınan alanlarda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Çalışma ortamında yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Planlanandan fazla harcama olabilir.

YÜKSELEN BAŞAK

Bakış açısını değiştirecek sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Eğitim ve yurt dışı ile ilgili konularda bazı değişimler söz konusu. Özel hayatla ilgili özgüvenin sorgulanacağı bir dönem.

YÜKSELEN TERAZİ

Başkalarından gelen gelirlerle ilgili hesapta olmayan gelişmeler olabilir. Kazalara, ani öfke patlamalarına dikkat edilmeli. Çözümlenmemiş ailevi konular tekrar gündeme gelebilir.

YÜKSELEN AKREP

İkili ilişkilerde gizli kalan konular, duygular bir anda ortaya çıkabilir. Şartların hızla değişebileceği, bireysel konfor alanını zorlayacak bir dönem. Yakın çevre ilişkilerinde kısıtlanma hissedilebilir.

YÜKSELEN YAY

İş ortamında geçmiş sorunların farklı şekilde ortaya çıkması söz konusu. Sağlıkla ve yaşam rutiniyle ilgili bazı kararlar alınabilir. Sosyal çevrede çok fazla öne çıkmamaya, dengeyi bulmaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN OĞLAK

Özel hayatta sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Çocuklarla ilgili konularda yeni kararlar almak söz konusu. Kemikler, dişler ve ciltle ilgili hassasiyetlere de dikkat edilmeli.

YÜKSELEN KOVA

Ebeveynlerle, evle ve gayrimenkullerle ilgili birtakım sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İletişim şeklinde, trafikte ani tepkilerden kaçınmaya dikkat edilmeli. Mümkün olduğunca sakin ama açık sözlü olmak önemli.

YÜKSELEN BALIK

Yakın çevre ilişkileri, kardeşler ve eğitim konularında beklenmedik gelişmeler olabilir. Hedefleri, geriye dönük konuları değerlendirerek değiştirmek gerekebilir. Kişisel alana saygı gösterilmesi gereken bir dönem.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.