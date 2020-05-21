22 Mayıs’ta İstanbul saatiyle 20.38’de gerçekleşecek İkizler Yeniayı, tam anlamıyla İkizler doğasında.



Yeniayın genel görünümünde iyicil açılar olduğu kadar, sert ve yanıltıcı açılar da var. İletişim ihtiyacının üst seviyede olması, ilişkilerde yüzeyselliğe yatkınlık, değişik davranmaya duyulan merak, aradığım acaba bu mu ikilemi en yoğun duygular.



İkizler burcunun en önemli sınavı dürüstlükle ilgilidir. Bu, hem çevreye hem de kendine karşı dürüst olmayı içerir. Yeniaylar yeni fikirlerin, oluşumların başlangıç aşamasıdır. Aslında bu yeniayda başlayacağımız konunun kalıcı ve istikrarlı olması mümkün. Ancak tüm çeldiricileri doğru yorumlayabilmişsek. Çünkü aldanmaya çok müsait bir zeminde olacağız. Belki beklentilerimiz gerçeklikten uzak olacak, belki de iyi niyetimizin suistimal edilmesine göz yumacağız.



Retro konumdaki Venüs, Merkür ile ele ele. Önümüzdeki 2 hafta boyunca geçmiş ilişki konuları ağırlıklı olarak gündemimize gelecek. Beklenmedik kişiler, konular bir anda karşımıza çıkabilir. Bu noktada pembe gözlüklerimizi takıp daha önce sorun olan konuları es mi geçeceğiz, yoksa olayı enine boyuna irdeleyip mantıkla hareket mi edeceğiz kısmı çok kritik. Çünkü üzerimizde sadece heveslerinin peşinde giden ergen hali olabilir.

Ticari konularda da bir takım dalavereli işler mümkün olduğundan finansal konularda temkinli olmak önemli.

Sosyalleşmeye çok ihtiyacımız olan bir dönemde İkizler Yeniayı, sosyal mesafelerimizi koruma konusunda bizi dürtülerimizle sınayacak. Mantıkla hareket etmeyi sakın bırakmayalım. 5 Haziran’a kadar olan süreci nasıl götürdüğümüz mühim. Dikkat edelim ki yeni kısıtlamalar uygulanmak zorunda kalmasın. Çünkü Türkiye’nin haritası bu ihtimali veriyor.

Gökyüzünde İkizlerin ve retro gezegenlerin etkisi bu kadar yoğunken, Merkür retro olmasa da retroymuş gibi hissediyoruz. Teknoloji sorunlarını yoğun yaşadığımız günlerdeyiz. Bu sebeple verilerimizi yedeklemeye dikkat edelim. Boş boğazlık yapma potansiyelimizin yüksek olduğunu hatırlayıp, gereksiz konuşmalardan uzak durmaya çalışalım.

Aksiyonu bol 2020’nin daha ilk yarısını tamamlamadık. Hayatlarımız için önemli kararlar aldığımız ve almaya devam ettiğimiz bu seneye ileride dönüp baktığımızda iyi ki diyebilmek dileğiyle sevgiler.

Aslıhan Kozluca



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