''Yeni bir yıla girerken, ilk dileğim her zaman beni terk eden sevgilinin benden daha beter olmasıdır. Yalan yok! Ardından paramı ödemeyen müşterilerin beş parasız kalması gelir…Beni kıskanan, arkamdan konuşan arkadaşlarımın gerçek yüzlerinin ortaya çıkması da üçüncü sırada yer alır. Sigarayı bırakmak ise her yılın sürekli maddesidir.'' diyorsanız,

Hayata geçirme ve aksiyon yılı 2020'de düşüncelerinize dikkat edin, aklınızdan geçenin başınıza gelmesi an meselesi! Negatif düşünceye çekilmeden iyiyi, yeniyi, en güzeli yaratalım.

Biz insanoğlu asırlar boyu, eşsiz deneyimler yaşadık. Birçoğunda da çok başarısız olduk. Siz “geçmiş yaşamımda prensestim” masallarını çok ciddiye almayın.

Dünyaya her gelişimizde, muazzam bir matematik örgüsü, kusursuz bir teknolojiyle, bizleri Hakiki İnsan olma yolunda ciddi bir biçimde eğitiyor. Karşımıza geçmiş yaşamlarımızdaki aşıklar, bizi delirten aile üyelerimiz, hakkımızı yiyen patronlar tekrar tekrar çıkıyor. Geçmişte tamamlayamadığımız hayat derslerini şimdi bitirmeye çalışıyoruz.

''Suç ve suçluya değil, iş birliği ve dengeye odaklanalım. Sürece istikrarlı katılımımız hak edişler yılında yolumuzu aydınlatacak.

Yılın doğasına uygun davranıp, ruhumuzu yüceltelim.

2020 Hak edişler yılı...

Peki ne demek bu? Etik, ahlak, hak, adalet kavramları yeniden yazılıyor demek. İlahi Adalet herkesin gerçek hakkını vermek üzere aramızda….

2020 yeni bir yılın değil, Asrın başlangıcı…Dünya; üzerinde yaşayan insanlarla birlikte, akıl ve bilimin ışığında yeniden yapılanmayı talep ediyor. Adalete aykırı hiçbir düşünce, davranış veya uygulamaya müsamahası yok. Bu nedenle Ocak ayından itibaren hayli sert yüzünü göstermeye başladı. Onu ve kendimizi artık hayallerle, boş sözlerle, içi boş iyi niyet kalıplarıyla yeniden yaratmamız mümkün değil.



Dünyayı kurtarırken kendimiz için neler yapabiliriz?



-Bağımlılıklarımızı bırakmaya mecburuz artık. Sigara, içki, yemek, aşk, mal mülk, çocuk yani her tür esareti bırakıp, ilahi adalet ilkeleriyle yaşamak zorundayız. Kendimizi şifalandırırken bütünü de şifalandırdığımızı fark etmeliyiz artık.

•İş hayatı 2020 İlahi Adalet yılının en önemli sanıklarından biri olacak. Tüm sektörler, kadrolar, etik sınavlardan geçecek. Başarılı olmak isteyen herkes, yaptığı işin hakkını vermek zorunda. Ucundan tuttuğumuz her şey elimizde patlayacak. Çalışan mısın? İşe vaktinde gitmeli, zaman öldürmeyi değil, zamanı doldurmayı seçmelisin.

•Patron musun? Zaman, ücret her konuda adil olman gerekir. Üreticiler, hizmet sektörü... Ne vadediyor ne veriyorsun? Tekrar gözden geçirmelisin. Eksik taraflarını acilen tamamlamalısın. Bugüne kadar ne yaptıysanız yaptınız, bundan sonra öyle olmayacak. Malzemesinden, emeğinden çaldığınız, dünyaya ve insana zarar veren hiçbir ürün ve hizmet bundan sonra asla kabul görmeyecek.

•Görev ve sorumluluklarımızı, akıl, mantık, vicdan süzgecinden geçirmemiz gerekiyor. İlişki, iş, eğitim, seyahat, aşk, beslenme, arkadaşlık her alanda ezbere yaşıyoruz. Kurban olmadan ve kurban etmeden yaşam kalitesini arttıran, iletişim ve işleyişleri keşfetmeliyiz. Artık zaman çok kıymetli, daha az yorulup, daha yüksek verim elde etmeliyiz. Kendimizi en iyi şekilde ifade edip, muhteşem ilişkiler kurmalıyız.

•Sağlam temellere dayalı dürüst ve akli uygulamalar seçerek, bireysel ve toplumsal alanlarda yolunda gitmeyen durumları iyileştirmeye gönüllü olmalıyız. Tüm bilgi ve donanımımızı, en yüksek potansiyelde kullanabilecek düzeye gelmek için asırlar harcadık. Her hayatın bize özel bir mesajı vardı... Hangi alanda eşsiz olduğunuzu keşfedip, mesajınızı almak için Gökyüzünü dinleyin...

Gerçek mucize bilgidir. 2020 mucizelerinizi birlikte yaratalım, görüşmek dileğiyle