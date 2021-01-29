31 Ocak 2021: Kova burcunda Merkür Retrosu başlıyor

Göksel bir sembolizmi doğru anlamlandırmanın ön koşulu, bu durumun tek taraflı olmadığını akılda tutmaktır.

Merkür’ün geri hareketi, astrolojik olaylar içinde en popüler konulardan biri. Bu sebeple o pozisyonu doğru anlamak önemlidir. Merkür’ün Kova burcundaki her geri hareketinin benzer olaylara gebe olduğu doğrudur; ancak Merkür’ün Kova burcundaki her geri pozisyonu aynı beklentilere veya kaygılara neden olacak bir kimliğe sahip değildir.

Her göksel olay, bir insanın doğumu gibi özel ve özgün bir anın oluşumu anlamına gelir. Etkisi şu kadar sürer dense bile geri alınamaz “yeni bir an’’ doğmuştur ve o an değişip, dönüşerek sonsuza kadar var olmaya devam edecektir.

Evrim var olan her nesnenin, eylemin, zamanın, mevcudatın kaderidir. Her bitki, hayvan, insan, taş, toprak, ses, renk, hatta semboller bile evrim yapar. O halde gezegenlerin evrim potansiyelleri astrolojik analizlerde yer almak zorundadır. İçinde bulunulan sürecin işaretleri (yeni düzen) unutulmadan, göksel sembolizmin anlaşılması gerekir.

Merkür ile iletişime geçin!

Astrolojik olayların başınıza gelen bir durum olduğunu düşünmek yerine, gerçekleşen olayın sizinle bağlantısını anlamaya yönelin. Sağlıklı bir iletişim için göksel olayın kimliği tanımlanmalı; stratejisi, beklentileri, sınavları vb. açıklanmalıdır. Sonrasında sizin nasıl bir ev sahibi olmanız gerektiği konusu netlik kazanacaktır.

En basit anlatımla Merkür meraklı, çok yönlü, zihinsel iletişimden sorumlu bir Tanrı habercisidir. Dikkat konusu ise tek taraflı bir iletişim kanalı olmadığıdır. İlahi kattan bilgileri yeryüzüne indirdiği gibi, yeryüzünden haberlerin de geri bildiriminden görevlidir. Yani size gelen göksel tesirleri nasıl karşıladığınız, cevapladığınız önemlidir. Bu defa Kova burcu kimliğiyle ‘’zihinsel-duygusal-fiziksel-ruhsal’’ iletişimde bireyliğin, özgürlüğün bütünsel çabasına ses verecektir. Retro pozisyonun metodolojisine uygun bir iletişim modeli kullanarak, elbette.

Aslında bir geri hareket değil, yavaşlama ve duraklama söz konusudur. Retrolar ikinci şans veya eksikleri tamamlamak için kullanılması gereken bir ara dönem olarak anlaşılabilir. Gökyüzü bilgisi, yeryüzü bilgisiyle senkronize olmak ve göksel kadrolar ile yeryüzü varlıkları uzlaşmak için retro dönemleri değerlendirir. Siz de bireysel olarak bu dönemi nasıl değerlendirmeniz gerektiğini düşünün.

Kainattaki tek eksik parça sizsiniz!

Özünüzü ortaya çıkarın ve yapbozdaki yerinizi doldurun. Yapbozdaki boşluğun tek sahibi sizsiniz. Benzersizliğiniz görünür olmak zorunda. Siz ‘’ben buradayım’’ dediğinizde işaretler gelir, yardımlar başlar, yollar açılır.

Herkesin eşsizliğini kabul edin, özgürlük ve özgünlük konularında cesur ve çevrenizi de yüreklendirici davranın.

İş, aşk, para, sağlık, aile, eğitim vb. akla gelen tüm alanlarda kendinizle ve çevrenizle sağlıklı bir iletişimde olduğunuzdan emin olun.

Kararsızlık, kopukluk, direnç, adaletsizlik, dengesizlik, mutsuzluk yaşadığınız alanlarda dönüşüme mi kapalısınız?

Bilgi, bilgiye erişim, her alanda yeni düşünce biçimlerinin gelişmesi için elinizden geleni yapıyor musunuz?

Gerçek arzu ve ihtiyaçlarınızı fark edin. Bu hayattaki görev ve amaçlarınızı ancak bu yolla öğrenebilirsiniz. Bu amaca doğru ilerlerken çatışmaya girmeden ilerleyebiliyor musunuz?

Kendinizi (duygu, düşünce) ifade etme biçiminiz özgün mü? İçi boş bir özgüven tuzağına düşmeden, bastırılmış arzularınızla temas kurun ki, benliğinizin en gerçek ifadesiyle yüzleşebilesiniz.

Alışkanlıklar ve eski davranış kalıplarından kurtulmayı hedefleyin. Zira en iyi yol, bildiğiniz yol değil. En iyi yol en işlevsel, bütünsel, özgün ve teknolojik olandır. Teknolojik gelişmenin gerisinde kalmayın. Şimdilik teknolojiye muhtaçsınız; ancak gerçekten bütünlendiğinizde, yani “ruhun teknolojisini’’ çözdüğünüzde, kendinizden başka bir şeye ihtiyacınız kalmayacak.

Toparlayacak olursak, retro sürecinde odağınızı kaybetmemeye özen gösterin. Ulaşım ve iletişim kanallarıyla temasınızı güncelleyin. Tamamlanamayan, ilerlemeyen (aşk, iş, para, eğitim, proje, seyahat vb.) konularda yeni bir bakış açısına ve hızına ihtiyacınız olduğunu fark edin. Özellikle para, aşk ve ilişkiler konusunda sürpriz gelişmeleri yürekten kabul edin. Siz evrenin hızına yetiştiğinizde ritim sorunu ortadan kalkar ve retro ikinci bir şans olarak hayatınızı renklendirir.

Şimdiye kadar sayısız Merkür retro yaşadınız ve hepsinden dersler aldınız. Bu defa retroyu “aklımda’’ diyerek karşılayın. Aklınızda olan da, “kendi yaşamınızdaki iradi ve idari gücü, yapılmamış ve denenmemiş olanı öğrenmeye adamak’’ olsun.

Duygusal, zihinsel ve fiziksel tüm hesapları kapatarak (öfke, kırgınlık vb.) düşük enerjilerinden özgürleşin. Borçları ödemeye, kırdığınız gönülleri almaya, öz arzularınızı ve size ulaşmaya çalışan sesleri duymaya, yaşamdan zevk almaya, aşka, sağlığa, zenginliğe, mutluluğa, başarıya vb. hazır mısınız? Siz hazırsanız sonsuz kaynak sizin sesinizi duymaya mutlak hazırdır. Muhteşem bir retro olsun dilerim.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.

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