Bugüne Kadar Ne Biriktirdin?

Hayat akıp giderken ne biriktirdiniz?

Zaman zaman bu soruyu kendime ve danışanlarıma sorarım. Bazıları para, bazıları dost, bazıları öfke ve kin, bazıları harika anılar biriktiğini söyler...

Eğer biriktirdiklerinizden memnunsanız sorun yok. Ama şu an bulunduğunuz durumdan şikayetçi iseniz ya da geçmişe bakıp sürekli ‘keşke’ diyor, yaptıklarınıza veya yapamadıklarınıza hayıflanıyorsanız belki de birikiminizden memnun değilsiniz. Bundan 10 yıl sonra da hayattan topladıklarımızdan pişman olmak istemiyorsak hadi bugün küçük bir alıştırma yapalım.

Son zamanlarda en çok pişmanlık duyduğunuz, “keşke yapsaydım/keşke yapmasaydım” dedikleriniz neler? Peki, şu an sizi mutlu eden şeyler ne veya neler?

Bu soruların yanıtlarını yazıyoruz. İçimizden cevaplamayalım, mutlaka kağıt üzerinde görmemiz gerekiyor. Bu iki sorunun yanıtlarını yazdıktan sonra sıra şu soruda: “Bugünlerde neyi farklı yapsanız sonuçları farklı olur?”

Ben kendime bu soruları yönelttiğimde beni en çok güzel anıları hatırlamak mutlu ediyor diyorum. Ama iş, güç, koşturmaca içinde aslında çok daha fazla mutlu anılar biriktirebileceğimi görüyorum. Beni en çok yoranlar ise gereksiz streslerim ve kaygılarım... Gelecek için kaygılanmak özünde o kadar saçma bir kaygı ki yarın yaşayıp yaşamayacağımız bile belli değilken bilmediğimiz bir sürü şey için kaygılanıyoruz. Üstelik kaygı duysak da duymasak da gelecek gelecek.

Bugünlerde kendi adıma güzel anlar, anılar biriktirmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar hiç yapmadığım ama mutlaka yapacağım güzel şeylerin listesini çıkardım, yavaş yavaş onları hayata geçiriyorum. Beni mutlu eden güzel şeyleri…

Hem, ileride torunum olursa sıkıcı bir anneanne olmak istemem. Anlatacak güzel hikayelerim, neşeli anılarım olsun!