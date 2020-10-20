İYİ ŞEYLER OLUR

Hızlı bir yıl geçiriyoruz hep beraber ve artık iyice biliyoruz ki birbirimize görünmeyen bağlarla bağlıyız. "Aman canım ondan bana ne?" kısmını geçmemiz gerektiğini sanırım evren bize bir bir anlatıyor. Pandemiden birkaç ay önce ofiste oturup sosyal medyada dolaşırken o kadar çok bunaldım ki… Başlıklar şöyleydi:

Kötü haber geldi!

Ayrıldılar

Aldattı

Eziyet etti

Geceyi yıkan fragman

Bir kötü haber daha

İntikamını aldı

Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

vb.

Birbirinden rahatsız edici bir sürü başlık… Ağlayanlar, hastalık ve cenaze görüntüleri, birbirlerine laf yetiştirmek için paylaşılan videolar, bağıran çağıran, kavga eden, şiddet içeren, duygu sömürüsüne açık paylaşımlar. Birçoğunu hiç görmeseniz, okumasanız da kendi hayatınızda hiçbir şeyi değiştirmeyecek, ama moralinizi bozacak, içinizi karartacak içerikler. Zaten bu tarz haberlerden kaçmak için yıllardır televizyon izlemiyorum, haberlere bakmıyorum ama işim gereği sosyal medyayı takip etmek durumundayım. Ama gelin görün ki bu sefer de kötü haberlere sosyal medya üzerinden maruz kalıyorsunuz…

İşte yazının başında bahsettiğim o gün, "Yahu hiç mi iyi bir şey olmuyor bu dünyada" diye isyan ettim. Şöyle güzel haberler, hayata dair pozitif paylaşımlar olsa, moralimiz düzelse...

Ekipçe "Biz yapalım o zaman bunu" dedik. Toplayalım iyi haberleri, olumlu şeyleri. Tam harekete geçtik, iyi şeylerin peşinden hevesle koşmaya başladık, pandemi patladı!

Yıldık mı? Hayır. Biliyoruz ki kötü şeylere karşı bu dünyada iyi şeyler de oluyor. Düsturumuz bu oldu. Bizim gibi iyi haberler duymak isteyen iyi şeylerin peşinden gidenlerle, dünya için iyi şeyler dileyenlerle birlikte olmak, hep birlikte iyiliğin sesini daha çok duyurmak ve bir kelebek etkisi yaratmak istiyoruz. Şimdilik 2000 kişi olduk ama biliyorum ki sayımız çoğaldıkça iyi şeyler de yayılacak.

Siz de gelin. Olumlu, güzel şeyleri birlikte paylaşalım, birbirimize bağlı olduğumuz o görünmeyen bağ ile ruhumuzu karartan haberleri değil, güzel şeylerin hafifliğini, iyileştiriciliğini birbirimize bulaştıralım.

@iyiseylerolur 'da buluşalım.

İyi şeyler hep olur...