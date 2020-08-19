Aşure malzemeleri neler? Aşure tarifi, yapılışı nedir?
Aşure Günü'ne sayılı günler kalmasıyla birlikte aşure tarifi tartışma konusu oldu. Aşure Günü'nde aşure yapmak isteyenler, aşure malzemelerini araştırıp, aşure yapılışı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki aşure malzemeleri neler, aşure nasıl yapılır?
Aşure, Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü yapılan tatlı. İslami inanca göre Muharrem ayının onuncu günü Nuh, Büyük Tufan'dan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır. Tatlının ismi, Arapçada onuncu anlamına gelen عَشْرَة kelimesinden gelmektedir.
AŞURE MALZEMELERİ
(25 Kaselik)
500 gram aşurelik buğday (3 su bardağı)
Yarım çay bardağı pirinç
1 su bardağı nohut (çiğ 1 su bardağı, haşlanmış 3 su bardağı)
1 su bardağı kuru fasulye (çiğ 1 su bardağı, haşlanmış 3 su bardağı)
200 gram kuru kayısı
200 gram kuru üzüm
1 su bardağı fındık
3 lt su buğdayı haşlamak için
4 lt sıcak su (gerektikçe eklemek için miktar artıp azalabilir)
2 su bardağı süt
4 su bardağı toz şeker (bana göre tam geliyor ama kontrollü ekleyin, herkesin damak tadı farklı oluyor)
Çeyrek çay kaşığı tuz
Çeyrek çay kaşığı karabiber
Yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatıp, suyunu aldım)
Üzeri İçin;
25 gram fındık
25 gram kuş üzümü
100 gram ceviz
1 adet nar
Tarçın
AŞURE YAPILIŞI
Nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın.
Buğdayı yıkayıp, tencereye alın üzerine kaynar su ekleyip 10 dk kaynatın. Çıkan sarı suyu süzün. Aynı işlemi bir kez daha yapın ve suyunu süzün.
Daha sonra üzerine 3 litre kadar kaynar su ekleyip, 50 dk kadar buğdayı kaynatın. (Dilerseniz akşamdan iki kez kaynatıp, suyunu süzerek daha sonra sıcak suda sabaha kadar bekletebilirsiniz. Akşamdan ıslatırsanız, 15 dk kaynatmak yeterli olacaktır.).
Yumuşayan buğdaya pişmiş nohut, fasulye, küçük doğranmış kayısı, kuru üzüm, yıkanmış pirinç ekleyin ve 15 dk kadar kaynatın.
Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyu ekleyerek, 15 dk daha kaynatın.
Arada gerektikçe sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin.
Tek tek cam kaselere bölüştürün.
Aşure kaselerde soğumaya yüz tutunca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.