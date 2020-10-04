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04.10.2020 - 16:20 |

Ay Burcu Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Ay Burcu Nasıl Hesaplanır?

Herkesin sahip olduğu bir burç vardır. Bu burçlar da doğum tarihine göre belirlenir. Sahip olunan burç kişinin fiziksel ve karakteristik özellikleri hakkında bilgi verir. Burçlar bilinir ise bu geleceğe dair ön görüleri de belirler. Aynı şekilde ay burcu da en doğru şekilde hesaplanmalıdır. İşte, tüm detaylar.

Ay Burcu Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Ay Burcu Nasıl Hesaplanır?
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Kişinin doğduğu anda gökyüzünde Ay'ın bulunduğu konum ay burcunu belirler. Ay burcu kişinin başkaları tarafından da nasıl algılandığını belirler. Bu nedenle ay burcu da doğru bir şekilde hesaplanmalıdır. O yüzden gerekli bilgiler ile doğru bir şekilde araştırmak gerekir.

Ay Burcu Nasıl Hesaplanır?

Herkesin bildiği burcu aslında güneş burcudur. Doğum günlerinde Güneş'in konumu burçları da etkiler. Doğum anında Ay'ın bulunduğu konum ise Ay burcunu belirler. Ay burcunu belirlemek için astroloji tablosu bulunur. Ay burcu hesaplama tablosu ile birlikte Ay burcu da rahat bir şekilde hesaplanabilir. Yıllar, ay ve burcu bilmek doğru işaretlemeleri yaptıktan sonra ay burcunun da bilinmesini sağlar. Ay burcu genellikle bilinçaltını ve kişiliği yönetir.

En Basit Yöntem İle Ay Burcu Nasıl Hesaplanır?

Astrologlar tarafından çıkarılan ay burcu haritasından burçlar bulunur. Doğula ay baz alınarak karşısına gelen burç seçilir. Buna göre doğum günü tarihi baz alınarak ay burcu hesaplanır. Ay burcunun bilinmesi de oldukça önemlidir. Kişiler ay burçlarını bildiklerinde karakter özellikleri ve fiziksel özellikleri hakkında
daha net bilgi edinebilirler.

Ay Burcunu Bilmenin Yararları Nelerdir?

Ay burcunu bilmek oldukça önemlidir. Burçlar ve yükselen burçlar kişilerin hayatları, yetenekleri ve gelecekleri hakkında bilgi verir. Ay burcu ise kişilerin dışardan nasıl göründüğünü belirler. İnsanların görüşleri ve düşünceleri de ay burcuna göre şekillenir. Buna göre Ay burcunu bilmek de oldukça önem
taşır.

Astrolojide pek çok farklı terim bulunmaktadır. Bu terimler de uygun zamanlarda ve uygun şekillerde kullanılır. Doğum anında gökyüzünde yer alan Ay'ın konumu itibari ile Ay burcu da belirlenebilir. Ay burcunun da kişilerin üzerinde oldukça büyük etkileri vardır. Bu neden ile Ay burcu da doğru şekilde hesaplanmalıdır. Ay burcu kişinin dışarıya yansıttığı görüntüsünün geri dönüşünü belirler.

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