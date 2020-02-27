Ay burcunuza göre ilişkinizi bir üst boyuta ne zaman taşımalısınız?

Ay burcumuza bakarak, bir ilişkinin gerçekleşmesinin ne kadar süreceğini bulabiliriz.

1. Koç burcu

Dürtüsellikleriyle tanınan ay burcu koçlar, aceleci tavırları iişkiye hemen atılmak ister. Doğru hissettiren şeyleri, ilişkinin uzun ömürlü olmasa bile yapma eğiliminde olan ay burcu koçlar için gelecekte yaşayacakları, şimdiki hislerinin yanında önemsizdir.

2. Boğa burcu

Ay burcu boğalar, bir yandan düzenli ilişki isteseler de; bir yandan canları ne yapmak isterse onu yapmak istiyorlar! İilişkide özgürlük şartı arayan ay burcu boğalar, özgür olmadıklarını hissettiklerinde kaçma eğilimindedir.

3. İkizler burcu

Ay burcu ikizler, kendilerine hem en yakın arkadaş olabilecek hem de onunla ölüme gidecek bir sevgili arar. Oldukça tutkuludur. Ancak duyguları ve hazır olup olmadıkları konusu biraz kafanızı karıştırabilir.

4. Yengeç burcu

Ay burcu yengeçlerin güvende hissetmesi son derece önemlidir, bu da başka birine taahhütlerinin uzun zaman alacağı anlamına gelir. Duygularını keşfetmeleri için, potansiyel sevgilisinin arkadaşlarıyla ve aileleriyle tanışmaları ve ilişkiye başlamadan önce onun hakkında ne hissettiklerini anlamaları gerekecek.

5. Aslan burcu

Ay burcu aslanlar, aşk için savaşacak ve siz onlara ve sadece onlara ait olana kadar pes etmeyecek. Onların hoşlandıkları belirli insan türleri vardır. Dramatik insanlardan uzak dururlar.

6. Başak burcu

Doğası gereği sabırlı olan bir Başak, ortaklıkları büyütmek ve beslemek ister. Sevgiye acele etmiyorlar çünkü ortaklığın gelişmesine izin vermeden önce ortaklığı tam olarak analiz etmekle çok meşguller.

7. Terazi burcu

Zodyakın en çapkın ve romantik Ay burcu olan Teraziler ilişkilerde bir amaç buluyor. Taahhütlerine ilişkin tek uyarı, bir seferde kalan birkaç seçeneğe sahip olmaları! Hemen birini seçseler de, diğerlerini bekletecekler.

8. Akrep burcu

Akrep burcundaki Ay aşka sert ve derin şekilde düşer. Altıncı hisleri onlara bir ilişkinin hemen doğru mu yanlış mı olduğunu bilmeleri için gereken bilgileri verir. Eğer doğru kişiyseniz ilk buluşmadan sonra kıyafetlerinizi taşımanız için çekmecelerinde yer açacaklar.

9. Yay burcu

Bağlılık konusunda tereddüt ediyor olabilirler, ancak birkaç testten sonra yapışkan olmadığınızı kanıtlayabiliyorsanız ay burcu yay olan kişiler ile aşk yaşayabilirsiniz.

10. Oğlak burcu

Oğlak burcundaki Ay hemen harekete geçmeyi sever. Bu nedenle, ilk buluşmadan sonra ilişkiyi harekete geçirmeleri nadir değildir.

11. Kova burcu

Ay kova burcu için bir sonraki seviyede bir ilişki kurabilmek için, ikiniz arasında bir dostluğun temeli olmalıdır. Birbirine karşılıklı saygı duyan arkadaşlar arasında bağlantı kurmak zaman alabilir, bu yüzden süreci aceleye getirmeyin.

12. Balık burcu

Ay burcu balıklar sezgisel zihin yetenekleri ile bir ilişkinin onlar için uygun olup olmadığını hemen anlar. Sizden emin olduğunda ise hemen ilişkiye başlamak ister!