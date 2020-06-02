MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri Ay yanan yolda
02.06.2020 - 00:00 |

Ay yanan yolda

Bugün Ay yanan yolda ilerlerken karşılıklı konularda, ilişkilerimizde daha sakin ve dengeli olmaya gayret etmeliyiz.

Ay yanan yolda
ABONE OL

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay yanan yolda ilerlerken karşılıklı konularda, ilişkilerimizde daha sakin ve dengeli olmaya gayret etmeliyiz. Özellikle öğle saatlerinde bizi harekete geçiren ve huzursuz kılan konularla karşılaşabiliriz. Çekişmelerden uzak duralım. Yüksek beklentiler ya da dengesiz duygusal tepkiler nedeni ile kendimizi zora sokabiliriz.  

Nelerden kaçınmalı? Bugün yeteneklerimizi kullandığımız ölçüde ilerleme söz konusu. Pozitif bir heyecan yaratmaya gayret edelim. Ancak Ay 13:39’dan itibaren boşluğa girecek ve saat 19:05’e kadar daha dikkatli ve soğukkanlı davranmak gerekiyor. Bu saatten itibaren Akrep burcuna ilerleyen Ay bizi daha kararlı ve mücadeleci kılmakta. Ancak kendi kendimizi yıpratmamaya çalışmalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Yönetici    Daha pozitif düşünmeliyiz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde olaylara karşı daha iyimser tavır sergileyebilirsiniz. Gün boyu enerjilerin akıcı olması sizin dengede kalmanızı sağlayacak. İkili ilişkilerde bazen küçük tartışmalar yaşanabilir. Ruhsal ve bedensel uyumunuz sayesinde bu durumların üstesinden kolayca gelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah erken saatlerinde kendinizi güven içinde hissedebilirsiniz.  İşlerinizle ilgili riskler almak isteyeceğiniz zamanlar var. Akademik konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma ortamınızda yaşayacağınız gerginliklere karşı dikkatli olmalısınız. Beslenmenize de özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gündeminizi aşk, yaratıcılık, heyecan duyduğunuz konular oluşturuyor. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, yaratıcılığınızı kullanacağınız uğraşlara yönelebilirsiniz. Harcamalarınızı abartmamaya özen göstermelisiniz. Şans oyunlarında kısmetiniz açık olabilir. Gün içinde eksik iletişimden doğan küçük tartışmalardan sakınmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev hayatınızla ilgili konular ön planda olabilir. Dengeli enerjiler içinde olacağınız bir gündesiniz. Babanızla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Evinizle ilgili ufak tefek işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. İştahınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Çıkmak istediğiniz seyahat planlarınız gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Genel olarak iyimser bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Öğrenmeye açıksınız. Yanlış anlaşılmalardan doğan bazı gerilimler yaşanabilir. Sakinliğinizi korumanızda fayda var. Ticari konularla ilgili yapacağınız yazışmalara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek isteyebilir. Yeni bir bütçe planlamasına gidebilirsiniz. İşlerinizde başarılı sonuçlar elde edeceğiniz zamanlar var. Şanslı bir gününüzdesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle gün içinde daha rahat ilerleyebileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Enerjisi yüksek bir gündesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Fikirlerinizi paylaşmak isterken, karşınızdakinin düşüncelerine de önem vermeniz faydalı olacaktır. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan tartışmalardan sakının. Risk alıp, yeni hedefler koyma isteği içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda fark etmediğiniz konular, bir anda gündeminizi etkileyebilir. Olayları kabullendiğiniz sürece iç uyumunuzu koruyabileceksiniz. Yaşanacak küçük sürtüşmeler üzerinde fazla takılmamanızı öneririz. Gün içinde akıcı enerjiler var. Yaşayacağınız olaylarda bütünü görmek size kolaylık sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sosyal konularınızla ilgilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Birlikte yolculuk planlara yapabilirsiniz. Dernek işlerinize ayıracağınız zamanlar var. İşten gelecek destekler olabilir. İkili ilişkilerde sakin olmakta fayda var, huzursuzluklar yaşanabilir. Risk almaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha güvende ve huzurlu hissedebilirsiniz. Gün boyu dengeli enerjiler söz konusu. Çalışma hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var. İletişim içinde olduğunuz kişilerle anlaşmazlıklar olabilir, sakin kalmakta sizin için iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak arzusu içinde olabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz, keyifli bir gündesiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak için istekli olabilirsiniz. İkili ilişkilerde öngörülü olmak, çıkacak tartışmaları önleyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla ilgilenmeniz gereken bir gün yaşayabilirsiniz. Kriz yaratan durumlarda sakinliğinizi korumanızda fayda var. İlişkilerde çıkacak huzursuzluklar gündeminizi etkilemesine izin vermeyin. Genel anlamda akıcı enerjiler var. Parasal konularınızla veya banka işlerinizle ilgilenirken özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Sibel Yücesan
Sibel YücesanNedir bu yeni normal?
Uzman Diyetisyen Emel Yılmaz
Uzman Diyetisyen Emel YılmazCovid-19 sonrası beslenme
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanOyalanmak
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKKasık ağrısı kader değil
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluMinderin ötesine geçme zamanı
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşHaziran bahçesi nasıl olmalı?
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkParis ışıltısı nedir?
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaYazın ilk ay tutulması
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaGöz kapağı estetiği
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaLipomatik liposuction
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 Dantel Modelleri - Tığ İle Yapılabilen En Güzel Dantel Örnekleri

2020 Dantel Modelleri - Tığ İle Yapılabilen En Güzel Dantel Örnekleri

2020 Halı Modelleri - Salon İçin En Modern, En Beğenilen Halı Modelleri

2020 Halı Modelleri - Salon İçin En Modern, En Beğenilen Halı Modelleri

Fenilketonüri hastalığında erken tanı çok önemli

Fenilketonüri hastalığında erken tanı çok önemli

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Virüs sıcakta yok olsa bile vücutta yaşar

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Virüs sıcakta yok olsa bile vücutta yaşar

Sıradaki Haber