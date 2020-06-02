Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay yanan yolda ilerlerken karşılıklı konularda, ilişkilerimizde daha sakin ve dengeli olmaya gayret etmeliyiz. Özellikle öğle saatlerinde bizi harekete geçiren ve huzursuz kılan konularla karşılaşabiliriz. Çekişmelerden uzak duralım. Yüksek beklentiler ya da dengesiz duygusal tepkiler nedeni ile kendimizi zora sokabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün yeteneklerimizi kullandığımız ölçüde ilerleme söz konusu. Pozitif bir heyecan yaratmaya gayret edelim. Ancak Ay 13:39’dan itibaren boşluğa girecek ve saat 19:05’e kadar daha dikkatli ve soğukkanlı davranmak gerekiyor. Bu saatten itibaren Akrep burcuna ilerleyen Ay bizi daha kararlı ve mücadeleci kılmakta. Ancak kendi kendimizi yıpratmamaya çalışmalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Yönetici Daha pozitif düşünmeliyiz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.