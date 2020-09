Sonbaharın gelmesi ile birlikte okullar açılıyor. Ebeveynlerin okul ve yeni öğretim yılının başlaması ile kaygı ve endişe duygularında yükselme eğilimi de artıyor. Pencereden sokağa baktığınızda servisi beklerken çocuğunun yakasını gömleğini düzelten sürekli direktifler veren neredeyse servisin arkasından saatlerce bakıp, el sallayan anneler görmeniz çok mümkün. Anne babaların çocukları üzerinde gereğinden fazla kontrol sağlama ile ilgili tutumları bir kavramı da beraberinde getirmektedir.Dünyaca ünlü Psikoterapist Haim Ginott’un literatüre kazandırdığı bir kavram olarak karşımıza çıkan “Helikopter Ebeveyn” kavramıdır. Annesini sürekli başının üzerinde dönen bir helikoptere benzeten küçük bir çocuğun bu tanımı kavramın adını belirlemiştir. Asıl olarak anne ve babaların çocukları için fazlaca endişe duyarak gereksiz bir efor sarf etmelerini ifade eden bu kavram ailelerin yanlış bir iletişim ile enerji alanlarını negatife çevirmeleri ile sonuçlandırdıkları bir sürece dönüşmektedir. Özünde gerçek nedenler olmadığı halde çocuğun başına gelebilecek bazı olumsuzluklara daha oluşmadan, reel olarak var olmadan, gardını alıp mücadele eden bir duygu durumunu göstermektedir. Bu anlamsız mücadele aşırı bir özveriyi de beraberinde getirmektedir. Anne ve babalar abartılı bir ebeveyn sorumluluğu içinde anlamsız bir enerji tüketmektedirler.“Helikopter ebeveyn” kavramının 60’lı yılların sonunda ortaya atıldığı bilinmektedir. Bu çocuk yetiştirme tutumunun çocuk üzerinde yararlı olmayan bazı durumlar yarattığı yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. Haim Ginott’un yazmış olduğu kitap, ebeveyn ve çocuk iletişimi alanında yazılmış en iyi eser olarak kabul edilmektedir.Ginott’un kitabında özet olarak çocukların davranışlarına değil, duygularına karşılık verebilme özelliğinin kazanılması gerektiğine vurgu yapılmıştır.

“Tıpkı cerrahlar gibi anne-babaların da çocukların gündelik istekleriyle başa çıkmaları için özel beceriler öğrenmeleri gerekir. Neşter vururken dikkatli olan bir cerrah gibi ebeveynlerin de kelimeleri kullanma becerisine sahip olmaları gerekir. Çünkü kelimeler bıçak gibidir. Kelimeler fiziksel olmasa da duygusal yaralara yol açabilirler.”

Günümüzde aile iletişiminde en önemli sorunlardan biri olarak kabul edilen helikopter anne babaların bazı belirgin özellikleri vardır. Bunları sıralamak gerekirse öncelikle helikopter ebeveynler çocuklarından her şartta başarılı olmalarını beklemektedir. Bu beklentilerinin şiddeti ise hep artarak yükselmektedir. “Helikopter ebeveyn” dünya üzerinde kültür farkı olmaksızın hemen hemen her coğrafyada görülebilmektedir. Bu kavram son yıllarda nicel olarak artış göstermektedir. Sayısal olarak bakıldığında, helikopter ebeveynlere sosyal ve ekonomik olarak daha iyi durumda olan ailelerde, sıklıkla rastlanmaktadır. Bu aileler, çocuklarını hayatlarının merkezlerine koymuşlardır. Çocukla ilgili her şeyi abartma eğilimleri vardır. Dünyadaki tüm akış çocuğa göre düzenlenmiş gibidir. Kendilerine yaşam hakkı vermeyen bu aileler sürekli bir kontrol etme eylemi içindedirler. Bunu yaparken son derece kaygı ve endişe içindedirler. “helikopter ebeveynler” çocukları ile ilgili bir durumu anlatırken, tekil şahıs kullanmak yerine çoğul şahıs kullanarak eylemin içine kendilerini de katarlar. Çocuğun okuldaki öğretmeninden bahsederken öğretmenimiz diyerek, çocuğun karnı ağrıyorsa karnımız ağrıyor diyerek durumu ifade ederler. Çocuklarının boş durabilme ve aylaklık yapma hakkı yoktur. Sürekli aktivitelerle çocuğun hayatını planlayıp, en ufak bir boşluk bırakmamaya çalışırlar. Çoğunlukla az çocuklu ailelerde veya tek çocuklu ailelerde daha yaygın bir durum olarak görülmektedir. Çocuklarına yanlış veya eksik yapma seçeneğini sunmayan bir tarzları vardır ve aynı zamanda mükemmeliyetçi bir yaklaşımları vardır. Bu ailelerin, çocuklarının tek başlarına bir eylem yapmalarına, tek başına var olmalarına izin vermediklerini gözlemlemek mümkündür. Hatta çocuğun ödevlerini, görevlerini çocuğun yerine yapmaya ve her yere yetmeye çalıştıklarını söylemek de mümkündür. Okul ve eğitim hayatında da çocuğu yalnız bırakmayıp her şekilde müdahil olmaya çalışırlar. Helikopter anne babaların en belirgin özelliği eğitim hayatındaki başarının öncelikleri olmasıdır. Okul hayatında başarısızlıklara asla tahammülleri yoktur. Çocuk adeta göbek kordonu ile aileye bağlıdır. Çocuğa tek başına birey olma hakkı tanınmamaktadır. Çocuğun tercihlerini ve isteklerini göz ardı etme eğilimi vardır. Ebeveynler çocuğun sosyal çevresine ve hatta arkadaşlıklarına bile karar vermeye çalışmaktadırlar. Bu tutum ve davranışla büyütülen çocuklarda bazı sıkıntılar ortaya çıkması kaçınılmazdır. Hava sahanızda bir helikopterin sürekli başınızın üzerinde dönmesinin sizi iyi etkilemesi söz konusu bile olamaz. Bunun yarattığı olumsuz etkileri ise bir başka yazımızda paylaşacağız.