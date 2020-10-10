Son dönemde en sık rastladığımız soru ne?

Pandemiden nasıl korunmalıyız?

Gerçekten kurallara uyuyor muyuz?

Bizi bugüne dek aldığımız önlemler nereye taşıdı?

Ülke olarak yeterince önlem alıyor muyuz?

Bizler tek tek elimizden geleni yapsak da işe yarar mı?

Ne kadar daha bu sorunla karşı karşıya kalacağız?

Artık griplerin hepsi bizi Covid – 19 ile karşılaştıracağımız için korkutacak mı?

Eskisi kadar dikkatli miyiz? Yoksa alıştık da özenimizi yitirdik mi?

Yine çok özenenlerle az özenenler kendilerince haklı mı çıktı?

Sahi, vaka sayıları artışa geçti mi yoksa hep yüksekti de biz takibi mi bıraktık?

Bir Uzm. Halk Sağlığı Hemşiresi olarak bu ve buna benzer birçok sorunun eklenebileceğini ama sonuçta yapmamız gerekenlerin değişmeyeceğini paylaşmak isterim.

Yıllardır birçok hastalıktan el yıkama ile korunduğumuzu söylemeyi ihmal etmeden her koşulda çocuklarımıza da öğretmeye gayret ettik. Topluca bu bilgilerimizi tazelediğimiz süreçte aslında hastalıklardan nasıl korunmamız gerektiğini beraber öğrendik.

Şimdilerde el yıkamanın önemli kısmını oluşturan aslında toplamda hijyen kuralları diye ifade ettiğimiz basamakların ne kadar kıymetli olduğunu bir daha gördük.

Koşullar ne olursa olsun açıklanan ve duymaya alıştığımız basit ve uygulaması kolay kurallara devam etmenin bizi koruduğuna defalarca tanık olduk.

Bizler için maske kullanımı, hijyen kurallarına uyulması ve sosyal mesafenin korunmasının çok da zor olmadan uygulanabilir olduğuna inandık.

Bu ve benzeri önlemlerin sürdürülebilir olduğu bir topluma dönüştüğümüzde hastalık(lar)la mücadelenin de ne kadar kolay olacağını gördük.

Daha önce de olduğu gibi risk grubunda olan kişilerin sağlıklarını koruma konusunda daha hassas davranmak, bakanlıkça verilen önlemlere kulak kabartmak ve bildiğimiz, yeni öğrendiğimiz uygulamaları sürdürmeye devam etmek konusunda sabırlı olmayı öğrendik.

Süreçte yakınlarımızı kaybettik, çalışma arkadaşlarımızın tükenmişliklerine tanık olduk, sağlığın ne denli önemli olduğunu, korunmanın mücadelede ne kadar başı çektiğini fark ettik.

Sağlık çalışanlarının nasıl canları pahasına çalışmayı sürdürdüklerini, tüm süreçlerden daha önemli olanın sağlığımız olduğunu anladık.

Ülkece hatta dünya genelinde alınan en güzel öğretinin sağlıktan ötesinin olmadığı gerçeği ile de yüzleştik.

Bir de bu süreçte, koşturmalarımızın, hayat kaygılarımızın ve daha birçok durumun aslında aniden durabileceğini gördük. Yaşamımızı sürdürebilmek adına da hemen alternatifler geliştirebilme kabiliyetimizle tanıştık.

Bazen yüzleşmeye cesaret edemediğimiz korkularımızla karşılaştık.

Cesaret edemediklerimize kalkışacak gücü bulduk.

Teknolojik gelişme ve yeniliklerin en güzel örnek verilebileceği çağa hızlı ayak uydurabildiğimizi gördük.

Aslında bazı şeyler sandığımız kadar da önemli değilmiş derken, bazı şeylere az önem verdiğimizi fark ettik.

Bazen büyük acılar ya da önemli deneyimlerle daha büyük değişimler ve dönüşümler yaşayabildiğimizi fark ettik.

Özetle, ne yaşarsak yaşayalım, acılarımızı paylaşmayı, tek bir güç olmayı, hayatta kalmak için mücadelemizi sürdürebildiğimizi öğrendik.

Bu çağın dünyaya öğretisi bu olsa gerek..

Sağlıklı günler dileklerimle

Uzm Hemşire Ayşe Şengel

www.aysesengel.com