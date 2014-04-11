Baba adaylarının 8 kaygısı

Hamilelik öncesi ve sonrası eğitimleri, ebelik desteği ve kadın sağlığı ile ilgili tüm hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik hizmetler sunan Hamile Okulu’nun kurucusu Ebe Asude Oflaz, ülkemizde baba adaylarının doğum öncesinde yaşadıkları kaygılara dair açıklamalarda bulundu.

Oflaz’a göre, “yolda doğurursa?” ve “doğum süreci çok uzun sürdü, ne zaman doğuracak?” soruları, baba adaylarının öncelikli 2 temel kaygısı durumunda.

Ya yolda doğurursa?

Doğum, uzun, yavaş ve giderek hız kazanan bir süreçtir. İlk kez bebek sahibi olacak olan babalar bu korkuyu daha sıklıkla yaşarlar. Özellikle ilk doğumlarda hazırlık fazı ortalama

12-24 saat sürebilir. Anne-baba adayı bu zamanı rahatça evinde geçirebilir. Erken hastaneye gitmek, doğumu çabuklaştırmak adına gereksiz müdahalelere sebep olacaktır. En doğru zamanda hastaneye gitmek için evde profesyonel bir ebe desteği almak en doğru karar olabilir.

Doğuma kaç kişi gidelim?

Doğumun doğal ilerleyebilmesi için annenin mahremiyetinin korunması en önemli faktörlerden biridir. Çünkü doğum içgüdüsel bir eylemdir. Mahremiyeti sağlandığı anda anne, tamamen kendi içine döner ve doğumuna odaklanır. Gözleniyor olma duygusu doğumda çalışan hormonları kesintiye uğratarak doğum sürecini yavaşlatır veya bozar. Anneye doğumda en az kişi ile yardım etmek, doğum sürecini pozitif etkileyecektir.

Suyu geldi. Bebek susuz mu kaldı?

Doğum sürecinde suyun ne zaman geleceğini bilemeyiz. Anneler, bu bilgiyi sadece doğum sürecini yaşarken öğrenebilirler. Suyun, doğum kasılmalardan önce gelmesi çok acil bir durum olmayabilir. Su geldikten sonra 12-24 saat içerisinde doğumun kendiliğinden başlaması beklenir. Bir yandan su üretimi devam ettiği için bebeğin susuz kalması çok olağan değildir. İlk 24 saat içerisinde doğum gerçekleşmediyse “antibiyotik” tedavisi başlanabilir. Aktif fazda suyun gelmesi durumunda bebeğin susuz kalması gibi bir durum söz konusu değildir.

Beli çok ağrıyor, bir sorun mu var?

Bel ağrısı doğumun ilerlediği, aktif fazda bebeğin inişi sırasında aldığı pozisyon ve annenin kuyruk sokumuna yaptığı basınçla ilgilidir. Bu nedenle bel ağrısı, doğumun doğal ilerlediğinin bir göstergesidir. Kuyruk sokumuna yapılacak baskılı masaj veya sıcak uygulamalarla anne rahatlatılabilir.

Gözleri neden kapanıyor? Çok mu yoruldu?

Müdahale edilmemiş ve kendi doğasına bırakılmış doğumlarda, sürecin hızlandığı aktif fazda annenin doğum hormonlarında da artış olur. Doğumun ilerlemesi için gerekli olan oksitosin hormonunun yanı sıra endorfin de artar. Annenin uyku ihtiyacı, artan endorfin hormonuyla ilgilidir. Endorfin hormonu annenin kasılmalar arasında dinlenmesini sağlayarak yeni kasılmalar için onu hazırlar. Anne uykulu ise doğum süreci doğal olarak ilerliyor demektir.

Çok uzun sürdü ne zaman doğuracak?

Doğum yavaş ilerleyen ve uzun biyolojik bir süreçtir. Bu sürece saygı göstermemek ve gereksiz müdahaleler uygulamak, sezaryen yapmanın yolunu açabilir. Sağlık personeli kadar anne-baba adayı da sürece saygı göstermelidir. Anne-baba doğuma hazırlık eğitimi almışlarsa, doğum sürecinin yavaş ve uzun süreceğini bilirler.

Karım kusuyor. Neden?

Doğum sürecinin ilerleyen fazlarında kasılmalarla açılmaya başlayan rahim ağzına, bebeğin başının basısı sonucu annede bulantı ve kusma olabilir. Baba adayları bu durumdan endişe duysalar da, aslında bu durum doğumun normal ilerliyor olduğunu ve yaklaştığını gösterir.

Neden yatmak istemiyor?

Annenin yatarak kasılmaları karşılaması, bebeğin annenin kuyruk sokumu kemiğine baskı yaparak daha çok ağrı duymasına sebep olur. Doğumda annenin dikey olarak durması bebeğin yerçekimini de kullanarak doğum kanalına inmesini kolaylaştırır. Anne içgüdüsel olarak bu bilgiyle hareket eder. Annenin serbest hareket etmesi hem fiziksel hem de psikolojik açıdan anneye kolaylık sağlar. Anneyi yatağa yatmaya mecbur etmek, doğumun doğal ilerleyişine müdahale etmektir.

Doğumda baba adaylarına tavsiyeler

* Doğumda eşinizin başucunda olun.

* Ikınma çabalarını destekleyin.

* Pozitif ve destekleyici cümleler kullanın.

* Sakin olmaya çalışın ve doktorla iletişimi devam ettirin.

* Doktorun ya da ebenin talimatlarını birlikte tekrarlayın.

* Doğum sancıları arasında dinlenmesini sağlayın.

* Doğumdan sonra da yanında olun.