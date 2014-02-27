Baba olmak için bu yaşı geçirmeyin!

Amerikalı ve İsveçli araştırmacılar, 1973 ve 2001 yılları arasında doğan 2,6 milyon İsveçli ile ilgili verileri inceledi.



Araştırmaya göre, 24 yaşından sonra baba olanların çocuklarında, psikiyatrik sorun ve akademik başarısızlık riski artıyor. Risk, 45 yaş üstü erkeklerin çocuklarında en yüksek seviyeye ulaşıyor.



Indiana Üniversitesi Psikiyatri ve Nöroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Brian D'Onofrio, genç babaların çocuklarına göre 45 yaş üstü babaların çocuklarında bipolar bozukluk riskinin 25 kat, dikkat bozukluğu riskinin 13 kat, otizm riskinin 3 kat, intihara yatkınlık riskinin 3 kat, şizofreni ve madde bağımlılığı riskinin de 2 kat daha fazla olduğunu belirtti.



Araştırma, "JAMA Psychiatry" dergisinde yayımlandı.