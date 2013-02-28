28.02.2013 - 13:42 |
Baba olmak için en uygun yaş kaç?
Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de bebek sahibi olma şansı yaşa bağlı olarak düşüyor.
Zamanla düşen sperm kalitesi nedeniyle erkeklerde de baba olma yaşı büyük önem arz ediyor.
Brezilya’da bulunan Huntington Üreme Sağlığı Merkezi’nden uzmanlar 570 tüp bebek tedavisini inceledi.
Erkeklerin yaş faktörünün etkisini doğru olarak ölçebilmek için sadece genç ve sağlıklı kadınların yumurta hücreleri kullanıldı.
Sonuçlara göre erkeklerde bebek sahibi olma şansı 41 yaşında %60, 45 yaşında %35 oranında düşüyor. Daha ileriki yaşlarda ise baba olma şansı çok daha düşük.
Uzmanlar bu araştırma sonrasında sadece kadınların değil erkeklerin biyolojik saatlerinin de bebek sahibi olmayı etkilediğini vurguluyor.