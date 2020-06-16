Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleri!
Tommy Hilfiger, yaşama sevincinin yansıdığı canlı yaz renklerinde tişörtler ve şort mayolar ile Babalar Günü için benzersiz hediye seçenekleri sunuyor.
İlkbahar 2020 Tommy Hilfiger erkek giyim koleksiyonu, modern Amerika’nın öncü ruhundan ilham alarak markanın denizci temalarına ve kullanışlı stillerine çağdaş yorumlar getiriyor. Markanın imzası kırmızı, beyaz ve lacivert renk paleti dış giyimde öne çıkarken sarı, mercan kırmızısı ve su mavisi gibi canlı tonlar polo yaka tişört koleksiyona şıklık katıyor. Yan dikişleri Tommy Hilfiger markalı çizgili polo yakalı tişörtler; çeşitli yerlerinde deniz esintili grafik desenler ve işlemeler bulunan Tommy Hilfiger Icons polo yakalı tişörtler; çeşitli renklerde, dışı yıkama içi parlak çift taraflı, polo yakalı tişörtler yaz aylarında babaların vazgeçilmezleri olmaya aday…
Tommy Hilfiger biraz rahatlamak için kısa da olsa tatile gidecek babalar için de tropikal desenlerin ön plana çıktığı, düz veya neon renklerden de vazgeçilmeyen eşsiz bir şort mayo koleksiyonu sunuyor. Tatil hayali ile yaşayan babalara hediye edilecek bir şort mayo ile “hayallerin çok uzakta” değil mesajı vermek mümkün.