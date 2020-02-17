Babylon’da Bu Hafta! 19 - 20 – 21 - 22 Şubat

Kampüs Konserleri: Boğaziçi Üniversitesi – 19 Şubat Çarşamba

Babylon’un üniversite gruplarıyla bir araya geldiği konser serisi “Kampüs Konserleri” kapsamında 19 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesi sahne alacak.

Bümkorkestra

2011 yılından bu yana caz, funk, pop, latin, fusion ve rock gibi türlerde şarkıları kendine has tarzıyla yorumlayan Bümkorkestra; verdiği birçok açık hava ve salon konseriyle dinleyicileriyle buluşuyor. Bümkorkestra son yıllarda bomontiada Avluda Caz, Taşoda Festivali, Koç Üniversitesi Müzik Fest, Beşiktaş Gençlik Festivali gibi etkinliklerin yanı sıra her sene çıktığı turnesi ile üyelerine sahne deneyimi kazandırıyor. Aynı zamanda büyük bir müzik okulu olma görevini üstlenen Bümkorkestra’nın bünyesinde yetiştirdiği müzisyenlerin birçoğu başarılı üretimleriyle ismini duyurdu. Üflemelilerinden ritim grubuna, çok çeşitli enstrümanistleri ve vokalistleri bünyesinde bulunduran Bümkorkestra, sürekli yenilenen repertuvarı ile gelecek konserlerine hazırlanıyor.

Korhan Futacı – 20 Şubat Perşembe

İstanbullu söz yazarı, besteci, saksafonist ve prodüktör Korhan Futacı, 20 Şubat'ta Babylon’da.

Bugüne kadar "Tamburada", "Dandadadan", "Korhan Futacı ve Kara Orkestra" ve "Konstrukt" projeleri ile sayısız yurt içi ve yurt dışı performansına imza atmış olan sanatçı, son olarak Haluk Bilginer ile beraber seslendirmiş olduğu "Ah Güzel Kafam" isimli teklisini yayımladı.

Korhan Futacı, İstanbul'un kendine has kaosunu ve deliliğini uzun zamandır birlikte müzik yaptığı değerli müzisyen dostları ile birlikte; enerjik, melodik, sert ve karanlık tınılarla bezeli, etkileyici bir performansa dönüştürüyor ve dinleyicisine alemler ötesi bir deneyim yaşatıyor.

Etnik Bas: 90 BPM & Kamufle – 21 Şubat Cuma

Türkçe rap sahnesinin özgün ve üretken isimlerinden Da Poet, Farazi V Kayra, Sorgu ve Savai’den oluşan 90 BPM ile Kamufle, 21 Şubat’ta “Etnik Bas” serisi kapsamında sahnede.

“Etnik Bas” serisinde farklı coğrafyaların geleneksel müziklerini; bas ağırlıklı altyapılar, elektronik beat’ler, dub, trap, hip-hop, funk ve rock elementleriyle birleştireren sound’ları dans pistine taşınıyor. Kökeni İngiltere ve Jamaika soundsystem kültürüne, sokağa ve farklı dillere dayanan müzik tarzlarının yanı sıra protest duruşlarıyla da dikkat çeken isimler sahne alıyor.

90 BPM

90 BPM, ismini; Türkçe sözlü rap sahnesinde duruşu ve tarzıyla sıyrılan Da Poet, Farazi V Kayra ile dönemin başarılı Rap gruplarından Dramelodi Project'ten Sorgu'nun yanlarına Savai'yi alarak 2013'te kurduğu stüdyodan alıyor. Çıktığı dönemde yılın en çok konuşulan rap albümleri arasına giren albümde 90 BPM’e Grup Ses Beats ve Sami Baha gibi önemli prodüktörlerin yanı sıra Ezhel, Allame, Kamufle, Sahtiyan başta olmak üzere birçok rapçi eşlik etti.

Kamufle

Hip hop kültürüyle ilkokul çağında tanışan Kamufle, ilk amatör kayıtlarını 2004’te almaya başlayarak müzik hayatına adım attı. Türkiye’nin birçok şehrinde konserler veren ve festivallerde yer alan başarılı rapçi, ilk resmi albümü “Olumsuzluklar”ı 2012’de paylaştı. Yayımladığı parçalar ve yüksek enerjili canlı performanslarıyla adından sıkça söz ettirerek Türkçe rap’in önemli isimleri arasına girmeyi başardı. Başarılı rapçi, funk ve groove tarzlarını rap ile birleştirdiği özgün stilinin yanı sıra; müziğinin yüksek enerjisini destekleyen canlı orkestrasıyla da dikkat çekiyor

Radyo Eksen Partisi – 22 Şubat Cumartesi

İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ’leri, 22 Şubat gecesi Radyo Eksen Partisi için setin başına geçiyor.

Radyo Eksen DJ’leri indie rock’tan ska’ya, punk’tan hip-hop’a uzanan sınırsız seçkileriyle katılımcıları geç saatlere kadar dans pistinde tutmayı garanti ediyor.

Babylon ahalisini sezon boyunca “Şimdi. Burada. Beraber.” olmaya davet ediyor.