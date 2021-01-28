Bağırsak kanseri nedir, evreleri nelerdir? Bağırsak kanseri ölümcül müdür?

İnce bağırsak kanseri, ince bağırsak hücrelerinde başlayan kötü huylu bir tümördür. Kötü huylu kelimesi, tümörün vücudun diğer bölgelerine yayılabileceği (metastaz yapabileceği) anlamına gelir.



Bağırsak Kanseri nedir?



İnce bağırsak veya ince bağırsak, sindirim sisteminin bir parçasıdır. Karın bölgesinde yer alan içi boş, tüp şeklinde bir organdır. İnce bağırsak, duodenum, jejunum ve ileumdan oluşur. Mideden kısmen sindirilmiş yiyecekler, sindirim sıvılarının ve safranın eklendiği duodenuma girer. Yiyecek daha sonra daha da parçalanacağı jejunuma ilerler. Burada besinler de emilecektir. Sindirilen gıda nihayetinde besinlerin emiliminin devam ettiği ileuma geçer.



Kalan içerikler sonunda kalın bağırsağa boşaltılır. İnce bağırsaktaki hücreler bazen büyüme veya anormal davranış biçimlerini değiştiren değişikliklerden geçer. Bu değişiklikler prekanseröz koşullara yol açabilir. Bu, hücrelerin henüz kanserli olmadığı, ancak kansere dönüşme riskinin arttığı anlamına gelir. İnce bağırsağı en sık etkileyen kanser öncesi durum adenomatöz polip veya adenomdur. Bazı durumlarda ince bağırsakta değişen hücreler kansere dönüşebilir. İnce bağırsağın iç yüzeyindeki glandüler hücrelerde görülen kansere ince bağırsak adenokarsinomu denir.



Bağırsak Kanseri Evreleri Nelerdir?



İnce bağırsakta başka kanser türleri de ortaya çıkabilir. Nöroendokrin tümörler, ince bağırsakta nöroendokrin hücrelerde görülür. Lenfoma, ince bağırsağın lenfatik dokusunda başlayan bir kanser türüdür. Sarkom, ince bağırsağın iç yüzeyinde başlayan bir kanser türüdür.



Evreleme, kanseri vücutta ne kadar kanser olduğuna ve başlangıçta teşhis edildiğinde nerede olduğuna göre tanımlar veya sınıflandırır. Bu genellikle kanserin boyutu olarak adlandırılır. Testlerden elde edilen bilgiler, tümörün ne kadar büyük olduğunu, ince bağırsağın hangi kısımlarında kanser olduğunu, kanserin başladığı yerden yayılıp yayılmadığını ve nereye yayıldı. Sağlık ekibiniz tedavinizi planlamak ve sonucu (prognozunuzu) tahmin etmek için aşamayı kullanır.



İnce bağırsak kanseri için en yaygın kullanılan evreleme sistemi TNM sınıflandırmasıdır. İnce bağırsak kanserinde 5 aşama vardır - aşama 0, ardından 1 ila 4 aşama. Aşamalar 1 ila 4 için, Roma rakamları I, II, III ve IV sıklıkla kullanılır. Genel olarak, aşama sayısı ne kadar yüksekse, kanser o kadar fazla yayılmıştır. Evreleme hakkında sorularınız varsa doktorunuzla konuşun.



Bağırsak Kanseri Ölümcül müdür?



Kolorektal kanser için standart tedavi cerrahidir. Spesifik bir kontrendikasyon olmadıkça (hastanın yaşı, genel durumu vb.) hastalığın tüm evrelerinde yapılabilir.



Operasyon, kanser hücrelerini yerinde bırakmamak için tümörün etrafındaki en az 5 cm'lik güvenlik marjının yanı sıra tümör dahil kolon alanının çıkarılmasını içerir. Çıkarılan alan, tümörün konumuna ve ilerleme derecesine bağlı olarak az çok önemlidir. Bazı çok ileri vakalar için kolonun tamamını çıkarmak gerekir. Buna total kolektomi denir.



Her halükarda anatomik alanı boşaltan lenf düğümleri de zaten yayılmayı başarmış birkaç kanser hücresi içerebilecekleri için çıkarılmalıdır. Ayrıca mezokolon veya mezorektumun tümörü çevreleyen kısmının çıkarılması, nüks riskini azaltarak operasyonun başarısını artırır.



Tümör lenf nodu tutulumu olmadan çok lokalize kaldığında, cerrahi müdahalenin iyileştirici olduğu söylenir, yani hastanın tek başına ameliyatla tedavi edildiği kabul edilir. Ameliyat sırasında karaciğer veya akciğer metastazları bulunursa, kolayca uygulanabilir görünüyorsa, bunların çıkarılması hemen düşünülür. Kemoterapi genellikle cerrahiye ek olarak reçete edilir. Yani bağırsak kanseri için öldürücüdür demek yanlış olur.



Operasyon sırasında çıkarılan tümör ve tüm dokular mikroskopi ile incelenir. Bu inceleme, tümörün evrim aşamasını iyileştirmeyi mümkün kılar. Özellikle cerrahi operasyondan sonra kemoterapi verilip verilmeyeceğini belirlemek için kullanılır.