Bağışıklığı bomba gibi yapan bol vitaminli kök sebze çorbası

PEMBENAR ÖZEL

Kök sebzeler yerin altında oldukları için topraktaki besinleri emerler ve bu da onları A, B, C ve demir gibi iltihap önleyici vitaminler, mineraller için bir antioksidan deposu haline getirir. Bağırsak sağlığı için de dost bakteriler ile donatılmış bu mucizevi besinlerin çok önemli bir lif kaynağı olduğunu da unutmayalım. Evet, çok lezzetli olmayabilirler ama vücudumuzu tepeden tırnağa temizleyip onarıyorlar! İşte sağlıklı bir kış için bağışıklığınızı ateşlemenizi sağlayacak kök sebze çorbası tarifinin tüm detayları...

Malzemeler:

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- Soyulmuş büyük bir kerevizin yarısı

- Soyulmuş ve doğranmış 3 büyük havuç

- Soyulmuş ve doğranmış 1 büyük şalgam

- Soyulmuş ve doğranmış 3 orta boy patates

- Soyulmuş ve doğranmış 1 orta boy soğan

- Soyulmuş ve rendelenmiş 1 diş sarımsak

-2 su bardağı ıspanak

-2 defne yaprağı

-2 yemek kaşığı kıyılmış taze maydanoz

-8 su bardağı et suyu (Tercih etmeyenler su da kullanabilir)

-Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

1. adım: Yağı büyük bir tencerede orta ateşte kızdırın. Sonra soğanı ilave edin ve yaklaşık 3 dakika yarı şeffaf hale gelene kadar kavurun. Sonra sarımsağı ekleyip 1 dakika daha kavurun.

2. adım: Diğer kök sebzeleri de tencereye alın ve orta ateşte 5 dakika pişirin.

3. adım: Et suyu, maydanoz ve defne yaprağını da ekleyerek 30 dakika kaynatın.

4. adım: Son olarak ıspanağı da ekleyip ve sebzeler yumuşayana kadar (15-30 dakika) pişirin.

Çorbanın kıvamını ayarlamak için:

-Daha yoğun olmayan bir çorba için istediğiniz kıvamı yakalayana kadar et suyu ekleyebilirsiniz.

-Daha yoğun bir çorba istiyorsanız da pişme işlemi tamamlandıktan sonra çorbanızı blenderdan geçirebilirsiniz.

Afiyet olsun.