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22.02.2021 - 01:33 |

Bağışıklık Sistemi Nedir? Bağışıklık Sistemini Güçlendirme Yolları Nelerdir?

Bağışıklık sistemi, Coronavirüs hastalığının bütün dünyayı sarmasıyla birlikte önemi anlaşılan bir vücut savunma sistemidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi hastalıklara karşı dirençli olmayı sağlar. Peki, bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapılabilir? Bağışıklık sistemi ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik.

Bağışıklık Sistemi Nedir? Bağışıklık Sistemini Güçlendirme Yolları Nelerdir?
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Bağışıklık sistemi vücudu saldırılara ve çeşitli hastalıklara karşı dirençli hale getiren bir savunma mekanizmasıdır. Bu savunma mekanizması herhangi bir hastalık veya sorunlar karşılaşıldığında vücutta zararlı maddelere karşı savaş açarak sağlığın korunmasını sağlar.

 Bağışıklık Sistemi Nedir?

 Bağışıklık sistemi; çeşitli hücre, organ, doku ve proteinlerden oluşan ve vücudu dışarıdan gelen zararlı etmenlere, mikroplara ve bakterilere karşı koruyan bir savunma sistemidir. Hastalıklardan korunmakta ve hastalıkların kolay atlatılmasında bağışıklık sisteminin güçlü olması son derece önemlidir.

 Bağışıklık sistemi, vücudun sağlıklı bir şekilde hayatta kalması için çeşitli hastalıklara, enfeksiyonlara ve zararlı maddelere karşı savaş açarak çalışan bir mekanizmadan meydana geliyor. Bağışıklık sisteminin güçlü olması zararlı maddelere ve hastalıklara karşı açılan savaşta vücudun üstün gelmesini ve hastalığa yakalanmadan veya hastalığı kolayca atlatarak sağlığın korunmasını sağlıyor. Bağışıklık sistemi; zararlı patojenlere, mikroplara ve bakterilere karşı savaşan bedensel sürecin tamamını içeriyor.

 Bağışıklık Sistemini Güçlendirmenin Yolları Nelerdir?

 Bağışıklık sistemi tek bir organ veya hücre değil, bütün vücudun ortak bir şekilde koordineli olarak çalışmasıyla gelişen bir mekanizmadır. Farklı hücre, doku, organ ve proteinlerin biraradalığından oluşan bu sistemin güçlenmesinde; beslenme, yaşam kalitesi, spor, hijyen ve bütün sağlık önerileri önem arz eder. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için:

Sigara ve alkol tüketiminin azaltılması

Düzenli egzersiz yapılması

Hareketsiz yaşam tarzından uzaklaşılması

Yeterince uyunması

El ve ağız hijyenine özen gösterilmesi

Stresten uzak bir şekilde yaşanması

Lifli ve sağlıklı gıdaların tüketilmesi

Sağlıklı kilonun korunması

Yeterli su tüketilmesi önemlidir.

 Bağışıklık Sistemine Katkı Sağlayan Besinler Hangileridir?

 Bağışıklık sisteminin güçlenmesi sağlıklı beslenmeyle ilişkilidir. Dengeli ve sağlıklı bir diyet bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve vücudun hastalıklara karşı dirençli hale gelmesine yarar. Bağışıklık sistemine güç ve katkı sağlayan besinlerden birkaçı şunlardır:

Zerdeçal; antioksidan ve antienflamatuar yani iltihaplarla savaşan ve iltihapları engelleyen özelliğe sahiptir. Zerdeçalın vücutta daha etkili olması için karabiber ve zeytinyağıyla birlikte tüketilebilir.

Zencefil; iltihap engelleyici özelliğe sahiptir ve antioksidan bakımından zengindir. Vücudu hastalıklara ve iltihaplara karşı korur.

Sarımsak; soğuk algınlığı ve birçok hastalıkta çok eski tarihlerden beri kullanılan bir besindir.

Bitter çikolata; antioksidan bakımından son derece zengindir. Çikolatadaki kakao oranı ne kadar fazlaysa antioksidan seviyesi de o kadar fazla olur.

Yeşil çay, kafein oranı son derece düşüktür. Bu nedenle siyah çaya ve kahveye göre daha sağlıklıdır. Günde 2 bardak yeşil çay tüketimi sindirim sistemini düzenler, kandaki kolesterol seviyesini dengede tutar ve soğuk algınlığı riskini düşürür.

Yaban mersini; bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından oldukça etkili antioksidanlardan olan flavonoid bakımından zengindir. Flavonoidler özellikle üst solunum yolu hastalıklarından kaçınmakta etkili olan maddelerdir.

Brokoli; C vitamini bakımından oldukça zengin bir sebzedir. Güçlü bir antioksidan olan brokolinin protein oranı da yüksektir.

Ispanak; C vitamini, E vitamini, flavonoid ve karotenoid bakımından zengindir. Birçok temel besin maddesini ve antioksidanı içeren ıspanak metabolizmanın ve bağışıklık sisteminin sağlığı için son derece önemlidir.



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