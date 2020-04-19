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19.04.2020 - 22:19 |

Bakla Nasıl Pişirilir? Kuru Ve Zeytinyağlı Bakla Pişirme Yöntemleri

Hem kurusu hem tazesi ile çok sevilen bakla, zeytinyağlıdan etliye ve çorbadan mezeye birçok yemeği yapılan lezzetli bir besindir. Taze olan yeşil bakla, ilkbaharın gelmesi ile pazarda ve market reyonlarında yerini almaktadır. Lekeleri fazla olmayan ve rengi canlı olan bakla ile çok lezzetli yemekler yapılabilmektedir. İşte baklayı kuru ve zeytinyağlı şekilde pişirme yöntemleri hakkında tüm bilgiler.

Bakla Nasıl Pişirilir? Kuru Ve Zeytinyağlı Bakla Pişirme Yöntemleri

Ortadan ikiye bölünen taze bakla, tok bir ses çıkarmaktadır. Bol sudan geçirilen baklanın, her iki uç kısmı kesilmeli ve kılçıkları bir bıçak yardımı ile temizlenmelidir. Çok uzun baklalar, ikiye bölünmelidir. Dondurulmayacak olan taze bakla, çok bekletilmeden hemen yapılmalıdır. Birkaç gün içerisinde pişirilmeyen taze bakla, birkaç gün içerisinde kararmaktadır. Taze bakla su veya metal ile temas ederse, çok çabuk kararma göstermektedir.

Bakla Nasıl Pişirilir?

Çok farklı şekillerde pişirilebilen bir sebze olan bakla, salatada bile kullanılabilmektedir. Buharda pişen veya çok az haşlanan bakla, et ve balık yemekleri ile birlikte servis edilmektedir. Kıymalı veya etli bakla yemeği yapılabilmektedir. Yeşil bakla en fazla zeytinyağı olarak tercih edilmektedir. Sağlıklı mutfaklarda, bakla yemeğine mutlaka yer verilmektedir.

Vitamin ve protein deposu olan bakla, oldukça besleyicidir. Ufak ufak doğranan baklalar, derin bir kabın içerisine alınarak üzerine su konulmalıdır. Başka bir kabın içerisinde un ile limon suyu karıştırılmalı ve bu karışım bakla suyunun içerisine ilave edilmelidir. Tencerenin içerisine zeytinyağı koyulduktan sonra küp şekilde doğranmış soğanlar ilave edilmekte ve salçayla birlikte eklenen bakla kavrulmaktadır.

Kuru ve Zeytinyağlı Bakla Pişirme Yöntemleri

Sahip olduğu yüksek lif oranında dolayı tercih edilen kuru bakla, diyet listelerinin olmazsa olmazıdır. Kuru bakla akşamdan ıslatılmalı ve bu sayede sabaha kadar şişmesi sağlanmalıdır. Şişen baklalara 10 dakikalık bir haşlama işlemi uygulanmaktadır. Zeytinyağı içerisinde pembeleşinceye kadar kavrulan soğan, bakla ile buluşturulmaktadır.

Sağlıklı ve hafif bir lezzet olan zeytinyağlı bakla, pişirildikten sonra dereotu ile servis edilmektedir. Geniş bir tencerede orta ateşte pişirilen zeytinyağlı bakla, ortalama 45 dakika içerisinde hazır olmaktadır. Zeytinyağlı baklanın içerisine isteğe uygun olarak baharat eklemesi yapılabilmektedir. Baklanın içerisine doymuş yağ içermeyen zeytinyağı kullanılması, daha lezzetli olmasını sağlamaktadır.

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